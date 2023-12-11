مخالفا مدرب ناديه.. المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ: هناك مناقشات للتعاقد مع أراوخو

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 19:40

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ

أوضح كريستوف فروند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني أن هناك مناقشات للتعاقد مع رونالد أراوخو مدافع فريق برشلونة الإسباني، مخالفا توماس توخيل المدير الفني للفريق البافاري.

وكشف فروند في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إسبانيا" قائلا: "لا أريد أن أدلي بأي بيان، مرحلة سوق الانتقالات تلوح في الأفق، من حيث المبدأ هناك مناقشات مع أراوخو، لكن لا أريد أن أقول أي شيء عن ذلك بالتفاصيل".

تهكم توخيل

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علق توخيل على تقارير رغبته في التعاقد مع أراوخو بعد خسارته من آينتراخت فرانكفورت 5-1.

وقال توخيل لشبكة "سكاي سبورت" ألمانيا: " لن أعلق على ذلك بأي حال من الأحوال، نحن نتحدث عن لاعبينا فقط".

وغضب توخيل عن كثرة التقارير التي تربطهم بالتعاقد مع مدافعين آخرين إذ قال: "أيضا تحدثت مع والدتي عبر الهاتف ولم تظهر أي تقارير إخبارية عن ذلك".

وكانت الشبكة ذاتها ذكرت من قبل أن بايرن ميونيخ سيجد صعوبة في التعاقد مع رونالد أراوخو في ظل رغبة ناديه في تمديد عقده.

وأفاد التقرير أن النادي الألماني استفسر عن إمكانية ضم أراوخو الذي لا يمانع الانتقال للبافاري.

وأضاف التقرير أن توماس توخيل المدير الفني للفريق الألماني يريد التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما بشدة.

وبحسب التقرير يواجه النادي البافاري صعوبة في التعاقد مع مدافع منتخب أوروجواي، لأن برشلونة سيدخل في مفاوضات معه قريبا لتجديد عقده الذي سينتهي في 2026.

وفي السياق نفسه، أوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن أراوخو والمحيطين به يشعرون بالراحة في النادي الكتالوني.

كما أن اللاعب يؤمن بمشروع تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق، ولذلك سيؤجل الاستماع إلى كل العروض خلال الفترة الحالية.

ومن ثم خرج توخيل لينفي تلك التقارير قطعيا حتى الآن.

يذكر أن الشرط الجزائي في عقد رونالد مع برشلونة يبلغ مليار يورو.

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