رد ستار يحطم رقما قياسيا لـ ريال مدريد ظل 58 عاما

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 18:48

كتب : FilGoal

رد ستار

تمكن فريق رد ستار بلجراد الصربي من تحطيم رقما قياسيا لريال مدريد لم يستطع أي فريق آخر من الوصول إليه.

أفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن بفوز رد ستار يوم السبت الماضي على منافسه ملادوست بنتيجة 3-1 في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري الصربي استمر لـ122 مباراة على التوالي على أرضه دون هزيمة.

وبذلك تخطى ريال مدريد الذي ظل 121 مباراة متتالية على أرضه دون تعرضه لأي هزيمة.

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وبدأ ريال مدريد سلسلته من 3 فبراير 1957 أمام أتليتكو مدريد الذي فاز بها بنتيجة 2-0، وحتى 7 مارس 1965 والتي هزم في النادي الملكي أمام نفس المنافس.

أما أخر هزيمة تعرض لها رد ستار كان أمام بارتيزان غريمه التقليدي في 18 إبريل 2017 وانتهت المباراة 2-0.

ومن يومها وحتى الآن لا يعرف رد ستار الهزيمة على أرضه وبذلك حطم رقما دام 58 عاما دون وصول أي فريق في العالم له.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة مستفيدا من خسارة برشلونة ضد المتصدر جيرونا 4-2.

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