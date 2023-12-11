جيمس يخضع لفحوصات طبية بسبب الإصابة

تعرض قائد فريق تشيلسي الإنجليزي ريس جيمس لإصابة في أوتار الركبة في مباراة فريقه ضد إيفرتون يوم الأحد الماضي.

وذكرت صحيفة "إيفينينج ستاندارد" الإنجليزية أن الظهير الإنجليزي سيخضع لفحوصات طبية لتبين مدى قوة الإصابة والمدة التي سيخسر البلوز خدماته.

ويود تشيلسي بأن يستعيد جيمس في أسرع وقت ممكن قبل أعياد الميلاد خلال العام الجاري وليس في السنة المقبلة من أجل أن يستفيد الفريق من خدماته.

وخرج جيمس من مباراة إيفرتون في الدقيقة الـ27 ودخل ليفي كولويل بدلا منه.

وتعتبر هذه هي الإصابة الثانية التي يتعرض لها جيمس، ففي أول مرة كانت الإصابة مشابهة لما حدث حاليا وغاب بسببها 54 يوما بواقع 9 مباريات.

ولعب جيمس رفقة تشيلسي 9 مباريات فقط خلال الموسم الجاري صانعا هدفا واحدا.

وخسر تشيلسي من إيفرتون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما خرج إيفرتون من مراكز الهبوط إذ يأتي في المرز الـ17 برصيد 13 نقطة.