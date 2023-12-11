بعد غرامة يويفا.. بايرن ميونيخ يناشد جماهيره

ناشد نادي بايرن ميونيخ جماهيره بالامتناع عن استخدام الألعاب النارية خلال مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا، بعدما تعرض النادي لغرامة ضخمة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وعوقب بايرن بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية خلال مباراة كوبنهاجن في الدنمارك ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

ونشر بايرن بيانا عبر موقعه جاء على النحو التالي:

بعد استخدام الألعاب النارية المحظورة وإلقاء أشياء بالملعب من جماهير النادي في مباريات دوري أبطال أوروبا، بالتحديد في مباراة الذهاب في كوبنهاجن. تم تغريم النادي بـ40 ألف يورو وحظره من شراء تذاكر للجماهير بالمباراة المقبلة. وفي حالة تكرار المخالفة، سيتم معاقبة النادي باستبعاد جماهيره من أي مباراة مستقبلية خارج أرضه.

لهذا السبب، يناشد نادي بايرن جميع مشجعيه بالامتناع عن استخدام الألعاب النارية في الملاعب في المستقبل والكف عن أي سوء سلوك آخر، حيث سيتأثر جميع مشجعي بايرن المسافرين بالعواقب.

سنضع الحكم والعواقب الناتجة على جدول أعمال الاجتماع القادم بين النادي والجماهير، وسيتم مناقشته في الحوار الرسمي بين الطرفين.

ويحل بايرن ضيفا على مانشستر يونايتد في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بعدما ضمن التأهل لدور الـ16، وترك يونايتد يصارع على البطاقة الثانية.

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