مؤتمر تين هاج: بايرن؟ قادرون على إسقاط أي منافس

رفع إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد راية التحدي في وجه بايرن ميونيخ قبل مواجهتهما المرتقبة يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ضيفا على يونايتد في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بعدما ضمن التأهل لدور الـ16، وترك يونايتد يصارع على البطاقة الثانية.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي: "لا أفكر أبدا في أي أشياء سلبية، نعلم جيدا ما يتعين علينا القيام به للاستمرار في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف المدرب الهولندي "أظهرنا من قبل أنه عندما نكون في أفضل حالاتنا، يمكننا القيام بذلك".

وأكمل "لقد قدمنا أداء جيدا للغاية ومستويات عالية من قبل، ونحن قادرون على إسقاط أي منافس".

وشدد "أعتقد أن ملعب أولد ترافورد لا يمكن أن يكون ملعبا لطيفا بالنسبة للمنافسين".

وواصل "أثق بأن هذا الفريق يمكنه اللعب بأفضل مستوياته إذا امتلكنا التوجه الصحيح والروح المناسبة".

وأتم "أمامنا جدول مباريات مزدحم بشدة. في هذه اللحظة، لست متأكدا من كل من هو متاح لمواجهة بايرن ميونيخ. يتعين علينا أن نرى قبل ساعات من اللقاء".

وشهدت تدريب يوم الاثنين غياب كل من ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال بسبب المرض، حسب تقارير عديدة.

ويحتاج يونايتد متذيل المجموعة برصيد 4 نقاط للفوز على بايرن الذي ضمن التأهل كمتصدر، مع تعادل كوبنهاجن ضد جالاتا سراي، حتى يتأهل لدور الـ16.

فقد بلغ رصيد كوبنهاجن وجالاتا سراي 5 نقاط، مما يعني أن فوز أحدهما على الآخر سيتأهل بالفريق لدور الـ16 وإقصاء يونايتد مهما كانت نتيجة مباراته ضد بايرن.

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