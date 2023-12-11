مران الزمالك - الونش يشارك في التدريبات الجماعية.. وتصعيد ثنائي الشباب

شارك محمود حمدي "الونش" مدافع فريق الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الإثنين على ملعب النادي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري يوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وخضع الونش لاختبار طبي قبل مران اليوم عن طريق محمد أسامة طبيب الفريق وتم مراجعة كافة القياسات البدنية التي أجراها اللاعب في مركز التأهيل خلال الأيام القليلة الماضية.

وتم التأكد من جاهزية المدافع للمشاركة في التدريبات الجماعية، لينتظم في مران اليوم بصورة طبيعية.

ودفع معتمد جمال المدير الفني للفريق بالثنائي عمار ياسر ويوسف أحمد حسن من فريق الشباب مواليد 2005 في التدريبات الجماعية.

ويجيد عمار ياسر اللعب في مركز المهاجم في حين يلعب يوسف أحمد حسن في مركز لاعب الوسط، يأتي ذلك بعد متابعة الجهاز الفني للاعبين في مباريات فريق 2005 ببطولة الجمهورية في الفترة الأخيرة.

بينما خاض حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامج تأهيلي خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني اللاعب من إصابة بكسر في الأنف تعرض لها مع المنتخب الأولمبي، وشارك في التدريبات البدنية مع الفريق قبل أن يخوض برنامج تأهيلي خاص تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال.