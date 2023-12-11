شريف يشارك في تأهل الخليج لنصف نهائي كأس الملك

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 16:36

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج

شارك محمد شريف مهاجم الخليج في تأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز على أبها 2-1 يوم الاثنين.

والتقى الفريقان ضمن مباريات ربع النهائي على ملعب أبها.

وشارك محمد شريف بشكل أساسي مع الخليج قبل أن يستبدل في الدقيقة 78.

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بعد مرور نصف ساعة افتتح فابيو مارتينيز التسجيل للخليج بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل الكاميروني توكو إيكامبي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 62.

لكن خالد ناري خطف الفوز للخليج قبل 7 دقائق من نهاية اللقاء.

وأصبح الخليج أول من يصل إلى نصف النهائي، في انتظار الفائزين من مواجهات، الهلال ضد التعاون، الشباب ضد النصر، الفيصلي ضد اتحاد جدة.

الخليج محمد شريف أبها
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