شريف يشارك في تأهل الخليج لنصف نهائي كأس الملك
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 16:36
كتب : FilGoal
شارك محمد شريف مهاجم الخليج في تأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز على أبها 2-1 يوم الاثنين.
والتقى الفريقان ضمن مباريات ربع النهائي على ملعب أبها.
وشارك محمد شريف بشكل أساسي مع الخليج قبل أن يستبدل في الدقيقة 78.
بعد مرور نصف ساعة افتتح فابيو مارتينيز التسجيل للخليج بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
هدددددف!⚽
فابيو مارتنيز يفتتح التسجيل للخليج⚽
أبها 0 × 1 الخليج#أبها_الخليج
#أغلى_الكؤوس | #SSC pic.twitter.com/bU3FoYcUpk— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023
وتعادل الكاميروني توكو إيكامبي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 62.
هدددددف!⚽
بعد صناعة رائعة..إيكامبي يسجل التعادل لأبها⚽🔥
أبها 1 × 1 الخليج#أبها_الخليج
#أغلى_الكؤوس | #SSC pic.twitter.com/RxgRKn0Xrw— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023
لكن خالد ناري خطف الفوز للخليج قبل 7 دقائق من نهاية اللقاء.
هدددددف!⚽
خالد ناري يضيف ثاني أهداف الخليج⚽🔥
أبها 1 × 2 الخليج#أبها_الخليج
#أغلى_الكؤوس | #SSC pic.twitter.com/yhMND5ixEy— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023
وأصبح الخليج أول من يصل إلى نصف النهائي، في انتظار الفائزين من مواجهات، الهلال ضد التعاون، الشباب ضد النصر، الفيصلي ضد اتحاد جدة.
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