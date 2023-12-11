مؤتمر بنزيمة: رسالتي لزملائي الاستمتاع بمونديال الأندية.. لا يهم المنافس إذا لعبنا بتركيزنا

وجه كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة رسالة لزملائه قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي ضمن منافسات الدور الأول من البطولة والمقرر لها غدا الثلاثاء.

وقال بنزيمة خلال المؤتمر الصحفي: "الضغط جزء من مكونات الحياة. الضغط الإيجابي يولد نتائج إيجابية".

ووجه بنزيمة رسالة للاعبي اتحاد جدة "لذلك رسالتي لزملائي أن يستمتعوا بكل لحظة لأننا لا نعرف إن كنا سنتواجد في تلك البطولة بالنسخة المقبلة أم لا".

وواصل "نلعب لنستمتع وننتصر، هذه العقلية التي نلعب بها".

وتابع المهاجم الفرنسي "من واجبي أن أنصح زملائي بالاستمتاع وتجاهل الضغوط. نريد استعراض إمكانياتنا وبراعتنا في اللعب، وأعتقد أننا سنظهر بشكل جيد ونتأهل للدور التالي".

وأضاف "كرة القدم تلعب في الملعب وليس على الورق، غدا سنلعب 11 ضد 11 والفريق القوي لا ينتصر على الورق ولكن ينتصر على أرض الملعب".

واختتم بنزيمة تصريحاته "يجب أن نلعب بكامل تركيزنا، ووقتها لن يهم من هو المنافس".

وينتظر الأهلي المصري المتأهل من مواجهة اتحاد جدة ضد أوكلاند النيوزلاندي لملاقاته في الدور الثاني.

وتقام تلك المواجهة مساء يوم الجمعة المقبل.