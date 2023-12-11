ميلان يعلن عودة إبراهيموفيتش

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 15:54

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

أعلن نادي ميلان يوم الاثنين عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للعمل مع النادي، وذلك بعد أشهر من اعتزاله كلاعب.

ودع السويدي النادي في نهاية الموسم الماضي في مشهد عاطفي. لكن سيعود إبرا إلى ميلان في منصب جديد في فترته الثالثة مع النادي.

وأوضح النادي في بيان أن زلاتان سيكون المستشار الرياضي لميلان وسيعمل كذراع أيمن لجيري كاردينالي، الذي أصبح المساهم الأكبر في الروسونيري في عام 2022.

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إبراهيموفيتش لن يساعد شركة RedBird المالكة لميلان في القسم الرياضي الذي يغطي الروسونيري فحسب، بل سيعمل أيضًا على توسيع أصول المؤسسة في الرياضة والإعلام والترفيه بشكل عام.

قبل أسابيع، أفادت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن إبراهيموفيتش منفتح للعودة إلى لنادي في منصب إداري.

السويدي المخضرم لعب دورا كبيرا داخل جدران ميلان خلال فترته الثانية مع النادي حيث قضى 3 مواسم ونصف قبل إعلان اعتزاله بنهاية الموسم الماضي.

وبحسب لا جازيتا ديلو سبورت فإن زلاتان تلقى اتصالات من مسؤولي النادي خلال الأسابيع الأخيرة وأنها سارت بشكل إيجابي.

من جهته، عبر ستيفانو بيولي مدرب ميلان عن حبه لزلاتان إبراهيموفيتش أسطورة كرة القدم ورأيه في العودة مرة أخرى كإداري.

وقال بيولي خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الروسونيري ضد أودينيزي: "لدينا منظومة لدعم المدير الفني واللاعبين، تعلمون كم أحب إبراهيموفيتش".

وأتم "لن تكون هناك مشاكل على الإطلاق في حال قرر زلاتان العودة إلى هنا".

وأوضحت التقارير أن علاقة إبراهيموفيتش وبيولي الرائعة ستسهم في أن يتواجد في منصب إداري بالقرب من الفريق الأول.

وظهر إبراهيموفيتش مؤخرا لأكثر من مرة في المدرجات لمؤازرة الروسونيري خلال أكثر من مباراة.

ويستعد ميلان للقاء نيوكاسل يونايتد في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ميلان زلاتان إبراهيموفيتش
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