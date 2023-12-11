انتظام ثلاثي الزمالك في التدريبات بعد انتهاء الإيقاف

انتظم الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري في تدريبات فريق الزمالك الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الإثنين على ملعب النادي.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات الزمالك لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل في مسابقة الدوري.

وانتهت عقوبة الإيقاف التي أصدرها نادي الزمالك ضد الثلاثي بإيقاف لمدة شهر، بعد مغادرة اللاعبين لمعسكر الفريق قبل مواجهة زد.

وتم الاستقرار على عودة اللاعبين للمشاركة في التدريبات بعد انتهاء فترة الإيقاف.

وجهّز معتمد جمال المدير الفني برنامجا خاصا للثلاثي من أجل تجهيزهم في ظل ابتعادهم عن التدريبات لمدة شهر.

ويواجه الزمالك فريق المصري على استاد برج العرب مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 11 نقطة عقب خوض سبع مباريات.

أما المصري ففي المركز التاسع برصيد 12 نقطة بنفس عدد المباريات.

ويتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 16 نقطة من سبع مباريات خاضهم الفريق.