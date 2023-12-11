رغم خروجهم من قائمة مونديال الأندية.. خماسي الأهلي يرافق البعثة إلى السعودية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 15:28

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

مارسيل كولر - الأهلي

شهدت بعثة الأهلي المتجهة إلى السعودية انضمام خمسة لاعبين من خارج قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية.

صلاح محسن

النادي : الأهلي

كريم وليد

النادي : الأهلي

محمود متولي

النادي : الأهلي

الأهلي

واتجهت بعثة الأهلي إلى السعودية استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي.

وتبدأ البطولة يوم 12 ديسمبر الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته في مدينة جدة بمشاركة بطل إفريقيا.

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وانضم الخماسي محمود متولي وصلاح محسن وكريم وليد ومحمد زعلوك ومصطفى مخلوف إلى السعودية رغم عدم قيدهم في قائمة كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري الفريق الفائز من مواجهة أوكلاند سيتي واتحاد جدة السعودي.

وغاب عن رحلة الأهلي إلى السعودية كل من أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول - كريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - كريم فؤاد.

الهجوم: أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - بيرسي تاو.

وبذلك يغيب عن القائمة كل من محمود متولي وأحمد عبد القادر وصلاح محسن وكريم وليد ومحمد كريستو.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي بكأس العالم للأندية.

ويمكن للأهلي تغيير أي لاعب قبل خوض أول مباراة له في البطولة بـ 24 ساعة حال تعرضه لإصابة قوية أو المرض بحسب لوائح البطولة.

وفي حال فوز الأهلي سيلتقي مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم 18 ديسمبر في نصف النهائي.

يذكر أن مباراة المركز الخامس ألغيت من البطولة بدءا من النسخة الماضية.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه بكأس العالم للأندية وللمرة الرابعة على التوالي.

ويعد المركز الثالث الأفضل في مشوار الأهلي بتاريخ البطولة حيث حققه 3 مرات في 2006 و2020 و2021.

الأهلي كأس العالم للأندية مونديال الأندية
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