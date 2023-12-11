اتحاد الكرة يحيل مذكرة الأهلي ضد لجوء بيراميدز والشيبي للقضاء المدني إلى الشئون القانونية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 14:17

كتب : FilGoal

شعار اتحاد الكرة

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة مذكرة الأهلي ضد لجوء بيراميدز ومحمد الشيبي إلى الشئون القانونية.

وأرسل الأهلي مذكرة لاتحاد الكرة طلب فيها الحصول على رد عاجل بشأن كيف تم اللجوء للقضاء المدني في أزمة لاعبه حسين الشحات ولاعب بيراميدز محمد الشيبي.

وكشف الاتحاد المصري في بيان مرسل إلى الصحفيين، بقراره بتحويل مذكرة الأهلي إلى الشئون القانونية لدراسة الأمر وتقديم تقرير لإبداء الرأي القانوني.

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وكان الشيبي قد تقدم ببلاغ للنائب العام متهما حسين الشحات بالاعتداء عليه داخل الملعب، عقب مواجهة الأهلي وبيراميدز في ختام دوري الموسم الماضي.

ورد الأهلي بمذكرة للاتحاد المصري اعتراضا على تلك الخطوة باعتبارها مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، باللجوء للقضاء المدني في قضايا رياضية.

وأشار الأهلي في مذكرته إلى أن خطوة بيراميدز والشيبي مخالفة للوائح الاتحادين المصري والدولي والتي لا تجيز للأندية والمسئولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي من المحاكم المدنية أو الإدارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم (مادة 38 من لائحة الانضباط).

وينتظر الأهلي قرار اتحاد الكرة لاتخاذ ما يراه مناسبا لحفظ الحقوق الأدبية للنادي واللاعب.

الأهلي اتحاد الكرة حسين الشحات بيراميدز محمد الشيبي
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