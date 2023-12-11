انتهت في كأس السعودية - الخليج (2)-(1) أبها.. تأهل شريف لنصف النهائي
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 14:43
كتب : FilGoal
ينقل FilGoal.om تغطية حية ومباشرة لمباراة الخليج الذي يضم محمد شريف ضد أبها في كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويلتقي الفريقان ضمن مباريات ربع النهائي.
وتنطلق المباراة في الثانية والنصف ظهرا.
ويشارك محمد شريف بشكل أساسي مع الخليج.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
نهاية اللقاء وتأهل الخليج لنصف النهائي
ق83: خالد ناري يضيف الهدف الثاني للخليج
ق78: استبدال محمد شريف
ق75: ربع ساعة متبقية
ق62: توكو إيكمبي يسجل التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق30: فابيو مارتينيز يسجل الأول للخليج بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء
ق15: ربع ساعة تمر بلا أهداف
انطلاق المباراة
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