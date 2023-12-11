خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع ثروت على التجديد

استقر مجلس إدارة النادي المصري على تجديد تعاقد عصام ثروت حارس مرمى الفريق.

عصام ثروت النادي : المصري المصري

ويرتبط عصام ثروت بتعاقد مع المصري ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويحق لعصام ثروت التعاقد مع أي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن المصري قد أتم اتفاقه مع ثروت على تجديد تعاقده لمدة موسمين مقبلين.

ويأتي ذلك بعد جلسة جمعته مع محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي.

وكان ثروت قد انضم إلى المصري في صيف 2020 بتعاقد لمدة أربعة مواسم قادما من نادي مصر "زد حاليا".

وخاض ثروت خمس مباريات هذا الموسم وحافظ على نظافة شباكه مرتين واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

ولعب ثروت -37 عاما- مع المصري 55 مباراة في مختلف المسابقات.

ويحتل المصري المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري عقب مرور سبع جولات من المسابقة.

وجمع المصري 12 نقطة من سبع مباريات خاضهم الفريق.

ويفصل المصري نقطة واحدة عن المربع الذهبي و4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.