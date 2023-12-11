جمباز - وادي دجلة يجدد تعاقده مع حبيبة مرزوق.. وبرنامج تأهيلي لبطولة إفريقيا

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 13:25

كتب : FilGoal

حبيبة مرزوق - الجمباز الإيقاعي

أعلن نادي وادي دجلة تجديد تعاقده مع حبيبة مرزوق بطلة الجمباز الإيقاعي لمدة عام.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية النادي لاستكمال مشوار تحقيق الأرقام القياسية في اللعبة، والتتويج بكبرى البطولات القارية والدولية.

ويعد وادي دجلة لاعبته حبيبة مرزوق من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا خلال شهر مارس من العام المقبل والمؤهلة لأولمبياد باريس.

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ومن جانبها صرحت حبيبة مرزوق: "وادي دجلة قدّم الدعم الكامل لي منذ بدأت ممارسة اللعبة بعمر 3 سنوات وهو ما أهلني لتطوير مستواي والفوز بكبرى البطولات القارية".

وتابعت "سعيدة لتجديد تعاقدي مع وادي دجلة لفترة إضافية وهو ما يشجعني على تحقيق الانتصارات والمنافسة على الألقاب العالمية خلال الفترة المقبلة".

تعد حبيبة مرزوق من أفضل المواهب الصاعدة في الرياضة المصرية، إذ بدأت ممارسة لعبة الجمباز الإيقاعي في سن مبكرة بعمر 3 سنوات بنادي وادى دجلة، والذي نجح في إعداد اللاعبة لتفوز معه بعدد كبير من الألقاب المحلية، لتستحق الانضمام للمنتخب الوطني، وتمثيل مصر في بطولات قارية ودولية كبرى.

أما على المستوى القاري، نجحت حبيبة مرزوق مع المنتخب الوطني في الفوز بـ3 ميداليات ذهبية في البطولات الأفريقية من أصل 4 بطولات شاركت بها، أما على المستوى الدولي حصدت ميداليتين برونزيتين في منافسات أداة الطوق والصولجان في بطولة كرواتيا الدولية العام 2019، وبرونزية بطولة لوكسمبورغ، كما شاركت حبيبة مرزوق في أولمبياد طوكيو 2021، ومؤخرا قدمت عرضا بزي وموسيقي مستوحيان من الحضارة الفرعونية في بطولة كأس العالم الأخيرة في إسبانيا، ولاقى ترحيب وصدى واسع عالميًا.

إضافة إلى إنجازاتها الرياضية، سبق اختيار حبيبة مرزوق من الأمم المتحدة لتصبح سفيرة لإحدى مبادراتها المعنية بتنمية مهارات الشباب في العالم، وربطهم بفرص التوظيف، كما اختارتها منظمة "اليونيسيف" سفيرة لحملة "السكر بره" للتوعية بمخاطر مرض السكري.

جمباز حبيبة مرزوق
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