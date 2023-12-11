لا ريبوبليكا: ميلان قد يعلن عودة إبراهيموفيتش يوم الاثنين

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 13:15

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

ذكرت جريدة لا ريبوبليكا الإيطالية أن نادي ميلان يستعد للإعلان عن عودة زلاتان إبراهيموفيتش في وقت لاحق من يوم الاثنين، وذلك بعد أشهر من اعتزاله كلاعب.

ودع السويدي النادي في نهاية الموسم الماضي في مشهد عاطفي. لكن من المقرر الآن أن يعود إبرا إلى ميلان في منصب جديد في فترته الثالثة مع النادي.

وأوضحت صحيفة لا ريبوبليكا أن زلاتان سيكون المستشار الرياضي لميلان وسيعمل كذراع أيمن لجيري كاردينالي، الذي أصبح المساهم الأكبر في الروسونيري في عام 2022.

أخبار متعلقة:
كاف يكشف القنوات الناقلة لحفل توزيع جوائز الأفضل في 2023 مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة 14 للدوري الألماني لا جازيتا: يوفنتوس يبدأ مفاوضاته مع سيتي بشأن لاعبه تعادل مع فيورنتينا.. روما يخسر نقطتين و4 لاعبين في 90 دقيقة

فيما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن إبراهيموفيتش لن يساعد شركة RedBird في القسم الرياضي الذي يغطي ميلان فحسب، بل سيعمل أيضًا على توسيع أصول المؤسسة في الرياضة والإعلام والترفيه بشكل عام.

قبل أسابيع، أفادت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن إبراهيموفيتش منفتح للعودة إلى لنادي في منصب إداري.

السويدي المخضرم لعب دورا كبيرا داخل جدران ميلان خلال فترته الثانية مع النادي حيث قضى 3 مواسم ونصف قبل إعلان اعتزاله بنهاية الموسم الماضي.

وبحسب لا جازيتا ديلو سبورت فإن زلاتان تلقى اتصالات من مسؤولي النادي خلال الأسابيع الأخيرة وأنها سارت بشكل إيجابي.

من جهته، عبر ستيفانو بيولي مدرب ميلان عن حبه لزلاتان إبراهيموفيتش أسطورة كرة القدم ورأيه في العودة مرة أخرى كإداري.

وقال بيولي خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الروسونيري ضد أودينيزي: "لدينا منظومة لدعم المدير الفني واللاعبين، تعلمون كم أحب إبراهيموفيتش".

وأتم "لن تكون هناك مشاكل على الإطلاق في حال قرر زلاتان العودة إلى هنا".

وأوضحت التقارير أن علاقة إبراهيموفيتش وبيولي الرائعة ستسهم في أن يتواجد في منصب إداري بالقرب من الفريق الأول.

وظهر إبراهيموفيتش مؤخرا لأكثر من مرة في المدرجات لمؤازرة الروسونيري خلال أكثر من مباراة.

ويستعد ميلان للقاء نيوكاسل يونايتد في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

زلاتان ابراهيموفيتش ميلان
نرشح لكم
لا جازيتا: يوفنتوس يبدأ مفاوضاته مع سيتي بشأن لاعبه تعادل مع فيورنتينا.. روما يخسر نقطتين و4 لاعبين في 90 دقيقة رباعية غير مسبوقة استعاد بها صدارة الدوري.. جيرونا يهزم برشلونة لأول مرة في التاريخ تريزيجيه: طبيب الفريق أخبرني بين الشوطين أنني سأسجل أمام غازي عنتاب انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(4) جيرونا.. فوز تاريخي تشكيل برشلونة - فيليكس وليفاندوفسكي يقودان الهجوم أمام جيرونا في قمة الجولة عمر فايد يخسر لأول مرة مع نوفي بازار في الدوري الصربي ثنائية تريزيجيه تقود طرابزون للفوز على غازي عنتاب
أخر الأخبار
جمباز - وادي دجلة يجدد تعاقده مع حبيبة مرزوق.. وبرنامج تأهيلي لبطولة إفريقيا 14 دقيقة | رياضات أخرى
لا ريبوبليكا: ميلان قد يعلن عودة إبراهيموفيتش يوم الاثنين 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - انتظام متولي في التدريبات الجماعية 41 دقيقة | الدوري المصري
منافس الأهلي المحتمل – حمد الله جاهز لكأس العالم للأندية 50 دقيقة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - المصري يُبلغ مروان حمدي بعودته للتدريبات الجماعية 55 دقيقة | الدوري المصري
منتخب السعودية يلاقي فلسطين ولبنان استعدادا لكأس آسيا ساعة | آسيا
كاف يكشف القنوات الناقلة لحفل توزيع جوائز الأفضل في 2023 ساعة | الكرة الإفريقية
مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة 14 للدوري الألماني ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر 4 جوائز كاف - صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا