مران الأهلي - انتظام متولي في التدريبات الجماعية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 12:59

كتب : حسام نور الدين

محمود متولي - مران الأهلي

انتظم محمود متولي مدافع الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

محمود متولي

النادي : الأهلي

الأهلي

وخضع متولي لفحص طبي قبل انطلاق المران تحت إشراف أحمد جاب الله طبيب الفريق، للاطمئنان على حالته والتأكد من عدم وجود أي شكوى طبية قبل مشاركته في التدريبات.

وحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات أمس الأحد، بينما يخوض مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم الإثنين قبل السفر للسعودية.

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وتعافى متولي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية وانتهائه من تنفيذ البرنامج التأهيلي.

ويستعد الأهلي للسفر إلى السعودية اليوم الإثنين لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وتبدأ البطولة يوم 12 ديسمبر الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته في مدينة جدة بمشاركة بطل إفريقيا.

ويواجه الأهلي يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري الفريق الفائز من مواجهة أوكلاند سيتي واتحاد جدة السعودي.

وجاءت قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول - كريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - كريم فؤاد.

الهجوم: أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - بيرسي تاو.

وبذلك يغيب عن القائمة كل من محمود متولي وأحمد عبد القادر وصلاح محسن وكريم وليد ومحمد كريستو.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي بكأس العالم للأندية.

ويمكن للأهلي تغيير أي لاعب قبل خوض أول مباراة له في البطولة بـ 24 ساعة حال تعرضه لإصابة قوية أو المرض بحسب لوائح البطولة.

وفي حال فوز الأهلي سيلتقي مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم 18 ديسمبر في نصف النهائي.

يذكر أن مباراة المركز الخامس ألغيت من البطولة بدءا من النسخة الماضية.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه بكأس العالم للأندية وللمرة الرابعة على التوالي.

ويعد المركز الثالث الأفضل في مشوار الأهلي بتاريخ البطولة حيث حققه 3 مرات في 2006 و2020 و2021.

الأهلي محمود متولي مران الأهلي
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