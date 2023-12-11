خبر في الجول - المصري يُبلغ مروان حمدي بعودته للتدريبات الجماعية

أبلغ مسؤولو المصري، مروان حمدي مهاجم الفريق بالعودة إلى التدريبات الجماعية.

مروان حمدي النادي : المصري المصري

وكان المصري أعلن تغريم مروان حمدي مليون جنيه بعد إشارته غير اللائقة لجماهير النادي في مواجهة بيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة المصري قرر عودة اللاعب للتدريبات الجماعية بعد فترة الإيقاف الماضية.

ويأتي القرار بناء على لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى لا يتقدم اللاعب بشكوى ضد النادي لعدم مشاركته في التدريبات.

وكان مجلس إدارة المصري قد درس في وقت سابق موقفه من مروان حمدي وكان النية الأقرب لبيعه.

وحدد المصري 40 مليون جنيه من أجل بيع مروان حمدي الذي ضمه مقابل 23 مليون جنيه من الزمالك.

صاحب الـ26 عاما شارك رفقة المصري في 36 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 8 أهداف وصنع هدفا واحدا، منهم هدف واحد سجله هذا الموسم حتى الآن في 5 مباريات شارك بها.

ويملك مروان حمدي 12 مباراة دولية رفقة منتخب مصر، سجل فيهم هدفا واحدا.

وظهر مروان حمدي غاضبا أثناء تبديله في الدقيقة 75 حيث عوضه ليستويل أمانكونا خلال مواجهة بيراميدز في أكتوبر الماضي.

ودخل مروان حمدي وقتها في مشادة مع الجماهير عقب استبداله.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، خصم مليون جنيه من مستحقات مروان حمدي لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي مع إيقافه لحين التحقيق معه فيما بدر منه خلال مباراة بيراميدز.