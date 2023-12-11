منتخب السعودية يلاقي فلسطين ولبنان استعدادا لكأس آسيا
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 12:19
كتب : FilGoal
أعلن المنتخب السعودي خوض 3 مباريات ودية قبل خوض منافسات كأس أمم آسيا في يناير المقبل.
الأخضر سيخوض معسكرا إعداديا، يتتخلله 3 مباريات ودية قبل انطلاق كأس الأمم الآسيوية.
وتجمع المباراة الأولى المنتخب السعودي بنظيره اللبناني في 4 يناير، ثم يلتقي بمنتخب فلسطين يوم 9 يناير، قبل أن يلعب ضد هونج كونج في اليوم التالي.
ويبدأ المعسكر الإعدادي للبطولة يوم 31 ديسمبر الجاري.
ويتواجد المنتخب السعودي ضمن المجموعة السادسة، التي تجمعه بمنتخبات عُمان، وقرغيزستان، وتايلاند.
وتستضيف قطر البطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا وُزعت على ست مجموعات.
وتنطلق البطولة يوم 12 يناير المقبل وتمتد إلى 10 فبراير.
video:1
نرشح لكم
قبل مشاركته في مونديال الأندية.. حامل لقب دوري أبطال آسيا يخسر لقبه في غياب رونالدو.. النصر يختتم مجموعات أبطال آسيا بالتعادل مع استقلال دوشنبه الأعلى أجرا في العالم.. أبيل فيريرا أتم اتفاقه لقيادة السد حجازي عن تمسك الاتحاد به: أحترم عقدي.. وسأفعل ما يطلبه النادي في ليلة عودة حجازي.. اتحاد جدة يحسم صدارة المجموعة بالفوز على سباهان انتهت في أبطال آسيا - اتحاد جدة (2)-(1) سباهان بعد غياب 191 يوما.. حجازي أساسي في تشكيل اتحاد جدة لمواجهة سباهان مواعيد مباريات الإثنين 4 ديسمبر 2023.. ظهور أول محتمل لحجازي ولقاء في الدوري