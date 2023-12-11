منتخب السعودية يلاقي فلسطين ولبنان استعدادا لكأس آسيا

أعلن المنتخب السعودي خوض 3 مباريات ودية قبل خوض منافسات كأس أمم آسيا في يناير المقبل.

الأخضر سيخوض معسكرا إعداديا، يتتخلله 3 مباريات ودية قبل انطلاق كأس الأمم الآسيوية.

وتجمع المباراة الأولى المنتخب السعودي بنظيره اللبناني في 4 يناير، ثم يلتقي بمنتخب فلسطين يوم 9 يناير، قبل أن يلعب ضد هونج كونج في اليوم التالي.

ويبدأ المعسكر الإعدادي للبطولة يوم 31 ديسمبر الجاري.

ويتواجد المنتخب السعودي ضمن المجموعة السادسة، التي تجمعه بمنتخبات عُمان، وقرغيزستان، وتايلاند.

وتستضيف قطر البطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا وُزعت على ست مجموعات.

وتنطلق البطولة يوم 12 يناير المقبل وتمتد إلى 10 فبراير.

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