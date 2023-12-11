مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة 14 للدوري الألماني
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 11:42
كتب : FilGoal
اختير عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة 14 للدوري الألماني.
مرموش سجل هدفا وصنع 2 وقاد فريقه لفوز كاسح على بايرن ميونيخ بنتيجة 5-1.
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واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش في فريق الجولة 14 من الدوري.
وتواجد الدولي المصري في الفريق الأفضل مع زميليه ألكسندر كناوف ودينا إيبمبي.
ولأول مرة يفوز مرموش على بايرن ميونيخ، في 5 مواجهات سابقة خسر 4 وتعادل في 1، واكتفى بصناعة هدف وحيد.
وأصبح بايرن ميونيخ أكثر فريق ساهم أمامه مرموش بأهداف بعد المباراة، برصيد 4 أهداف بتسجيل هدف وصناعة 3.
يواصل كتابة التاريخ 👑
عمر مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة 14 للدوري الألماني وفقا لجريدة كيكر 🇪🇬 pic.twitter.com/7qhvUqNhta— FilGoal (@FilGoal) December 11, 2023
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