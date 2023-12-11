مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة 14 للدوري الألماني

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 11:42

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدف فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ

اختير عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة 14 للدوري الألماني.

مرموش سجل هدفا وصنع 2 وقاد فريقه لفوز كاسح على بايرن ميونيخ بنتيجة 5-1.

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واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش في فريق الجولة 14 من الدوري.

وتواجد الدولي المصري في الفريق الأفضل مع زميليه ألكسندر كناوف ودينا إيبمبي.

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ولأول مرة يفوز مرموش على بايرن ميونيخ، في 5 مواجهات سابقة خسر 4 وتعادل في 1، واكتفى بصناعة هدف وحيد.

وأصبح بايرن ميونيخ أكثر فريق ساهم أمامه مرموش بأهداف بعد المباراة، برصيد 4 أهداف بتسجيل هدف وصناعة 3.

ورفع مرموش رصيده لـ 7 أهداف في الدوري الألماني متصدرا ترتيب هدافي فريقه، وهو الأفضل له تهديفيا في مسيرته بالدوري الألماني.

وفي آخر 8 مواسم استقبل بايرن 5 أهداف في مباراتين بالدوري الألماني وكلاهما من فرانكفورت في 2019 و2023.

وعاد فرانكفورت للانتصارات بعد 3 جولات دون فوز ورفع رصيده لـ 21 نقطة في المركز السابع.

بينما توقف رصيد بايرن ميونيخ عند 32 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري الألماني.

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