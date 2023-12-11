لا جازيتا: يوفنتوس يبدأ مفاوضاته مع سيتي بشأن لاعبه

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 11:23

كتب : FilGoal

مانشستر ستيي - كالفين فيليبس

ذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن يوفنتوس سيبدأ مفاوضاته مع مانشستر سيتي من أجل ضم كالفن فيليبس.

فيليبس انضم لمانشستر سيتي في بداية الموسم الماضي ولكنه لم يتمكن من الحصول على مركز أساسي بالفريق.

وأضافت الجريدة الإيطالية أن المدير الرياضي ليوفنتوس كريستيانو جينتولي سيعقد اجتماعًا مع نظرائه في مانشستر سيتي في أقرب وقت ممكن، وقد يتم ذلك هذا الأسبوع، قبل مغادرة إدارة النادي إلى السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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يوفنتوس يرغب في الحصول على اللاعب كإعارة لمدة ستة أشهر مع خيار الشراء في الصيف.

وأوضح التقرير أن مانشستر يونايتد وتوتنام ونيوكاسل يونايتد مهتمون أيضا بضمه.

إلى ذلك، فقد حدد مانشستر سيتي سعر بيع كالفن فيليبس لاعب الفريق للمهتم بضمه خلال الفترة المقبلة.

وفقا لصحيفة ذا ميرور في تقرير لها قبل أسابيع فإن مانشستر سيتي يريد 50 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع خدمات فيليبس لأي فريق.

فيليبس كان قد تعرض للإصابة في موسمه الأول أبعدته عن بدايته ولكن حتى بعد تعافيه لم يحصل على مركز أساسي.

ويتواجد حاليا كل من برناردو سيلفا وكيفين دي بروين ورودري وماتيوس نونيز وماتيو كوفاسيتش وجون ستونز وريكو لويس في مركز وسط الملعب ويبدو أن بيب جوارديولا مدرب الفريق يفضلهم جميعا عليه.

ويمتد تعاقد فيليبس مع مانشستر سيتي حتى عام 2028 ولكن يبدو أنه أصبح على مشارف الرحيل بنهاية الموسم الحالي أو حتى في شهر يناير.

وشارك فيليبس في 8 مباريات بجميع البطولات منذ بداية الموسم الحالي.

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