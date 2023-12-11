كرة سلة - مرعي: لم أفهم رحيلي وأطالب بمعاملتي مثل أوسوريو.. واعتزال عاصم دوليا

أبدى أحمد مرعي المدير الفني السابق لفريق سلة الزمالك اندهاشه من قرار مجلس الإدارة برحيله.

وكان الزمالك قد قرر إقالة أحمد مرعي المدير الفني وتعيين وائل بدر خلفا له.

وكشف مرعي عن مفاجأة قرار نجله عاصم مرعي بالاعتزال الدولي.

وقال مرعي عبر قناة صدى البلد: "لم أتوقع رحيلي عن قيادة الزمالك في بدايات الموسم وحتى الآن لا أصدق ذلك، من حق مجلس الإدارة اتخاذ قراراته ولكن تلك القرارات تأتي نتيجة مقدمات وهذا غير موجود في تلك الحالة".

وأوضح "خسارة السوبر ليست مبررا لرحيلي، لأن الفارق الفني حاليا بين الأهلي والزمالك واضح جدا لأي شخص، إذا تمت مراجعة قائمة الفريقين في كل مركز وتقييمها بأرقام سيكون الفارق كبير".

وشدد مرعي "أنا لا أستقيل، مجلس إدارة الزمالك هو من أقالني، ربما في حالات أخرى أصل لحالة اتفاق بين الطرفين ولكن طوال حياتي لم أتقدم باستقالة أبدا".

وواصل مدرب الزمالك السابق "أغلب مجتمع السلة ضد قرار إقالتي، كنت أتوقع أن تكون هناك جلسة تقييمية بنهاية الموسم لأن الموسم الحقيقي لدينا يبدأ مع انطلاق دوري السوبر في فبراير تقريبا".

وأبدى مرعي اندهاشه "البعض يُرجع قرار الإقالة لخسارة السوبر ودوري المرتبط، حتى وإن فزنا بالسوبر لم نكن سنحصد المرتبط، متى فاز الزمالك بدوري المرتبط؟ على حد معلوماتي الزمالك لم يحصد هذا اللقب منذ 18 عاما".

وودع الزمالك منافسات دوري المرتبط من ربع النهائي بعد الخسارة أمام فريق الأهلي.

وكشف مرعي "كنت سأستغل الفترة الحالية في دمج بعض اللاعبين وتغيير خطة الفريق بالإضافة لدمج لاعبين مثل مهاب ياسر وحازم المشد وكانت فرصة لدينا للتحضير خلال الفترة المقبلة".

وتابع "هشام نصر أبلغني بقرار رحيلي، وعقدنا جلسة قبلها بخمسة أيام بناء على طلبي، من ضمن الأشياء التي لا أفهمها حتى الآن منذ انتخاب المجلس لم يتواصل معي أحد ليسأل عن الفريق أو الحديث مثلا عن أسباب خسارة السوبر طالما أنه من أسباب رحيلي، لم يحدث أي تواصل مع مجلس الإدارة منذ انتخابه حتى الآن".

وأضاف "المرة الوحيدة التي شاهدت فيها مجلس الإدارة كانت قبل مواجهة الأهلي في دوري المرتبط خلال التدريبات ولكن لم يكن هناك أي تواصل، وهذا الأمر حتى الآن لا أفهمه".

وتسائل مدرب الزمالك السابق "قرار تعيين طارق السعيد بدلا من أحمد عادل عبد الفتاح من علامات الاستفهام بالنسبة لي، قرار مثل ذلك كان من المفترض الحديث معي، ماذا لو كان هناك خلاف بيني وبين طارق السعيد؟".

وكشف "جلستي مع هشام نصر كانت بسبب عدم حصولي على مستحقاتي منذ فترة طويلة جدا، وعندما سألت عن ذلك قالوا لي (العقد ضاع)، لم أحصل على راتبي حوالي منذ 7 أو 8 أشهر وعندما تحدثت طالبوني بالانتظار بسبب عدم توافر المستحقات المالية حاليا".

وأوضح "طالبت بمعاملتي مثل أوسوريو وقت رحيله، تم تسوية مستحقاته هو والجهاز الفني خلال أسبوع بناء على التعاقد بينه وبين النادي ورحل وقتها في سلام، هشام نصر وعدني بحل الأمر خلال مكالمة هاتفية".

وبسؤاله عن الرحيل ربما بسبب أسلوبه أجاب "لم يناقشني المجلس في ذلك فهل الأمر بناء على رأي لاعبين؟ ثم أن هذه هي طريقتي ورئيس الجهاز حاليا كان لاعبا تحت قيادتي وقت تتويجنا بالدوري ولم أفعل شيئا جديدا".

وواصل "على مر الأجيال، يشكو اللاعبون من المدرب ولكن دائما ما كان مجلس الإدارة يدعم أحمد مرعي، بالنسبة لي اللاعب المصري لا يمكنه سوى الضغط عليه لتقديم أفضل أداء وهذا بناء على تجربة خلال 25 عاما".

وشدد مرعي "حتى يعود الزمالك للانتصارات، يجب في البداية الاعتراف بأن الفريق قائمته أقل من المنافسين بالإضافة للمعاناة من غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة، كما أن المحترف لم يكن جاهزا على المستوى البدني بالإضافة لسنه الكبير لذلك يحتاج بعض الوقت".

وتابع "الزمالك يحتاج لصانع لعب في الوقت الحالي، تلك المناقشة الفنية التي كنت أتمناها، تصريحات مجلس الإدارة كانت أن المدير الفني الذي لن يحصد بطولة سيرحل إذا كان عليكم تركي حتى نهاية الموسم وبعد ذلك محاسبتي".

وكشف المدير الفني "جميع اللاعبين في الزمالك يتحدثون معي حتى بعد رحيلي وأشكرهم على ذلك، ربما ينافقونني أو يواسونني ولكن ذلك ما حدث، باستثناء لاعب واحد فقط ولا أريد ذكر اسمه".

وأردف "الموسم الماضي كانت البداية مشابهة لما يحدث حاليا ولكن وقتها تلقيت دعما من مجلس الإدارة فكانت النهاية قوية وجيدا عكس ما حدث الموسم الحالي".

أما عن قرار الزمالك بتكريمه أجاب "لا يوجد أي معنى للتكريم لذلك رفضت الأمر، التكريم يحدث عندما أقود الفريق لثلاث أو أربع سنوات وأحقق إنجازات، لكن ماذا فعلت ليتم تكريمي ولماذا يريدون ذلك؟".

وشدد "مجلس إدارة الزمالك له الحق في اتخاذ قراراته وأنا متقبل ذلك حتى وإن كان غير مُبرر بالنسبة لي، ولكن ما أريده أنه مثلما توليت قيادة الفريق بترحاب دون حفل تكريم، أرحل في سلام بالحصول على مستحقاتي أنا والجهاز الفني بالكامل، عاملونا مثل أوسوريو".

أما عن مستقبل الفريق فأوضح "لا تعليق على تعيين وائل بدر لقيادة الزمالك، اعتراضي ليس على وائل بدر ككفاءة، ولكن لم أحب طريقة رحيله عن قيادة الجزيرة للتعاقد مع الزمالك، تعرضت لنفس الموقف من قبل وأبلغتهم أنني تحت أمر الزمالك ولكن بعد نهاية الموسم، بالنسبة لي يجب أن يكون الأمر احترافيا".

وتابع "أجوستي مدرب محترف ورفض قيادة منتخب مصر في منتصف الموسم لأنه يتولى قيادة الأهلي وهو ما يتوافق مع ما أقوله".

واختتم مدرب الزمالك السابق تصريحاته "عاصم مرعي أبلغني بالاعتزال دوليا، وردي كان أنه لاعب كبير وعليه اتخاذ مثل هذا القرار بنفسه".