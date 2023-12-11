تعادل مع فيورنتينا.. روما يخسر نقطتين و4 لاعبين في 90 دقيقة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 01:07

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

فقد روما نقطتين في مباراته ضد فيورنتينا في الجولة 15 من الدوري الإيطالي بالتعادل 1-1.

خسارة روما للنقطتين لم تكن الوحيدة في اللقاء الذي شهد خروج باولو ديبالا مبكرا من أرض الملعب بسبب الإصابة وكذلك بديله سردار أزمون وطرد الثنائي نيكولا زاليفسكي وروميلو لوكاكو.

وتقدم روما في اللقاء مبكرا في الدقيقة السادسة، بعرضية ديبالا ورأسية لوكاكو الذي وصل لهدفه السابع في الموسم الجاري بالدوري الإيطالي.

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وخرج باولو ديبالا متأثرا بإصابة عضلية في الدقيقة 25 وعوضه الإيراني سردار أزمون.

وخرج الإيراني بين شوطي اللقاء بسبب الإصابة وعوضه ستيفان الشعراوي.

ومنعت العارضة فرصة التعادل للفيولا بتسديدة من جياكومو بونافينتورا في الدقيقة 62.

مشاكل روما بدأت في الدقيقة 64 عندما تحصّل نيكولا زاليفسكي على بطاقة صفراء ثانية وأكمل الذئاب المباراة بـ 10 لاعبين.

وجاء رد الضيوف سريعا بعد من مارتينيز كوارتا في الدقيقة 66.

وقبل 3 دقائق على نهاية اللقاء تحصل روميلو لوكاكو على بطاقة حمراء مباشرة بسبب عرقلة كريستان كوامي.

الفوز جعل روما في المركز الرابع برصيد 25 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثالث.

في المقابل أصبح رصيد الفيولا 24 نقطة في المركز السابع بترتيب الدوري.

روما فيورنتينا الدوري الإيطالي
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