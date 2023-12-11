تعادل مع فيورنتينا.. روما يخسر نقطتين و4 لاعبين في 90 دقيقة

فقد روما نقطتين في مباراته ضد فيورنتينا في الجولة 15 من الدوري الإيطالي بالتعادل 1-1.

خسارة روما للنقطتين لم تكن الوحيدة في اللقاء الذي شهد خروج باولو ديبالا مبكرا من أرض الملعب بسبب الإصابة وكذلك بديله سردار أزمون وطرد الثنائي نيكولا زاليفسكي وروميلو لوكاكو.

وتقدم روما في اللقاء مبكرا في الدقيقة السادسة، بعرضية ديبالا ورأسية لوكاكو الذي وصل لهدفه السابع في الموسم الجاري بالدوري الإيطالي.

روما يسجل مبكراً برأسية لوكاكو عمل كبير من ديبالا وتمريرة رائعة على رأس البلجيكي#روما_فيورنتينا | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/1Wjln9xCJc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 10, 2023

وخرج باولو ديبالا متأثرا بإصابة عضلية في الدقيقة 25 وعوضه الإيراني سردار أزمون.

إصابة ديبالا النجم الأرجنتيني يغادر المباراة بالدقيقة 24#روما_فيورنتينا | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/uDm3iJDRWN — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 10, 2023

وخرج الإيراني بين شوطي اللقاء بسبب الإصابة وعوضه ستيفان الشعراوي.

ومنعت العارضة فرصة التعادل للفيولا بتسديدة من جياكومو بونافينتورا في الدقيقة 62.

مشاكل روما بدأت في الدقيقة 64 عندما تحصّل نيكولا زاليفسكي على بطاقة صفراء ثانية وأكمل الذئاب المباراة بـ 10 لاعبين.

طرد لاعب روما زاليفسكي بعد حصوله على الإنذار الثاني#روما_فيورنتينا | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/gqqKT2Sjhf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 10, 2023

وجاء رد الضيوف سريعا بعد من مارتينيز كوارتا في الدقيقة 66.

وقبل 3 دقائق على نهاية اللقاء تحصل روميلو لوكاكو على بطاقة حمراء مباشرة بسبب عرقلة كريستان كوامي.

الأمور تتفاقم مع مورينيو.. لوكاكو يتحصل على طرد مباشر#روما_فيورنتينا | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/7PqN7I7Sce — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 10, 2023

الفوز جعل روما في المركز الرابع برصيد 25 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثالث.

في المقابل أصبح رصيد الفيولا 24 نقطة في المركز السابع بترتيب الدوري.