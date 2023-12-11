منتج Elden Ring لا يعلم سبب نجاحها الكبير

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 00:50

كتب : FilGoal

Elden Ring

كشف ياشيهرو كيتاو منتج لعبة Elden Ring الحاصلة على لعبة العام في 2022 أن الشركة المطورة لا تعرف سبب النجاح الكبير للعبة.

وأوضح ياشيهرو في تصريح لـ PlayStation Partner Awards 2023 إن الاستوديو المطور لا يزال لا يعرف لماذا حققت اللعبة كل هذا النجاح الكبير وباعت ملايين النسخ بالرغم من أن عقلية المطور تجاه ألعابه لم تتغير.

وصرّح ياشيهرو قائلا: "ما زلنا غير قادرين على تحليل سبب ممارسة الكثير من الأشخاص للعبة، وليس لدينا أي فكرة عن سبب مبيعاتها الجيدة".

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وأضاف "أعتقد أن عقليتنا في تطوير الألعاب لم تتغير. لذلك من المتوقع أن نبقى على أساليبنا التي أحبها اللاعبون".

Elden Ring main bosses in order, other key bosses and hardest bosses explained | Eurogamer.net

وأعلنت شركة بانداي نامكو في مارس 2023 بيع 20.5 مليون نسخة حول العالم، وأنها حققت 6.85 مليار دولار من الأرباح، وهي أرقام غير مسبوقة من الاستوديو الذي تعاون مع الكاتب جورج أر أر مارتن لصياغة عالم اللعبة وقصتها.

كما كشفت أن آنجح ألعاب الاستوديو كانت قد باعت 10 مليون نسخة قبل Elden Ring وهي لعبة Dark Souls 3.

تتسم ألعاب الاستوديو بالصعوبة الكبيرة وتصميمها الغير متسامح مع اللاعبين المتبدئين، وكان الأب الروحي لهذا التصميم، هيداتاكا ميازاكي قد قال بأنه يعتقد أن هذا التصميم هو الطريقة المثالية لتجربة الألعاب حيث تشبه الألعاب في هذه الحالة الحياة الواقعية، حيث تكون عواقب كل ما تفعله وخيمة، وكل شيء يحتاج أن تتعلمه وتتقنه قبل أن تتمكن من القيام به بشكل فعال.

Elden Ring
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