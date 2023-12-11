سواريز يصف آلام الركبة: أي شخص يراني يعتقد استحالة أن أخوض مباراة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 00:42

كتب : FilGoal

لويس سواريز - جريميو

كشف الأوروجوياني لويس سواريز لاعب جريميو البرازيلي وبرشلونة السابق حجم الألم الكبير الذي يشعر به في ركبته خلال خوض المباريات.

لويس سواريز

النادي : جريميو

وحصد سواريز جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في الدوري البرازيلي لموسم 2023 بعدما سجل 17 هدفا وصنع 11 في جميع المسابقات.

وقال سواريز عبر إذاعة سبورت 890 الأوروجويانية: "عانيت من شد في الجزء الخارجي من ركبتي، أجريت جراحة في 2020 عندما كنت في برشلونة وخلال المرحلة الأخيرة من التعافي تفشى فيروس كورونا واضطررت للتدرب بمفردي".

أخبار متعلقة:
الأفضل في الدوري البرازيلي 2023 - سواريز يحصد الكرة الذهبية.. وجائزتان لـ إندريك قبل أن يزامل ميسي مجددا؟ سواريز يودع جماهير جريميو بهدف في الدوري البرازيلي من برلمان جاوتشو.. تكريم خاص لـ لويس سواريز في البرازيل سواريز: لم أتخيل العودة لمنتخب أوروجواي

وأوضح "ولم أتمكن من إكمال مد ركبتي. من الداخل أعاني من تآكل في الغضروف وهذا يصيب العظام. ما أشعر به هو لدغة مستمرة. ومن حسن حظي أن ركبتي لا تتورم، وإذا خرج سائل من ركبتي فلن أتمكن من تحريكها، ويصل الأمر إلى ألا أستطيع ثنيها".

وواصل "خلال المباريات الأمر مثير، قبل المباراة بيوم أحصل على 3 أقراص دواء، وواحدة في صباح يوم المباراة، وقبل ساعات من اللعب آخذ فولتارين؛ إذا لم أفعل ذلك، فلن أستطيع اللعب".

وأكمل "يجب أن أفكر أنه خلال خمس سنوات قد لا أتمكن من لعب كرة القدم مع أصدقائي. الحقيقة هي أن الخطوات الأولى في الصباح مؤلمة للغاية".

وأتم "أي شخص يراني يعتقد أنه من المستحيل بالنسبة لي أن ألعب مباراة. ابني يطلب مني أن ألعب معه ولا أستطيع".

وخاض هداف أوروجواي التاريخي مع جريميو 53 مباراة، سجل فيها 27 هدفا، ومرر 17 تمريرة حاسمة. وفاز بلقبين.

وأصبح الأوروجوياني المخضرم أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في الموسم الذي انتهى بتتويج بالميراس باللقب برصيد 28 هدفا بتسجيل 17 وصناعة 11.

ويعد سواريز أول لاعب أوروجوياني يحصد الجائزة منذ 50 عاما حيث حققها من قبل أليتو أنتشيا مدافع جريميو أيضا عام 1973.

وانتهت مسيرة سواريز مع جريميو بنهاية الموسم، وسيخوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي بقميص إنتر ميامي مع ليونيل ميسي بحسب التقارير.

لويس سواريز لويس سواريز - جريميو الدوري البرازيلي
نرشح لكم
كولومبوس يتوج بلقب الدوري الأمريكي للمرة الثالثة بعد التغلب على لوس أنجلوس تقرير: أوسوريو قد يدرب بيرو في حالة واحدة فيفا يكشف موعد حفل جوائز "ذا بيست" قرعة كوبا أمريكا 2024 - الأرجنتين أمام مواجهة ثأرية وخصمها الأخير يتحدد لاحقا الأفضل في الدوري البرازيلي 2023 - سواريز يحصد الكرة الذهبية.. وجائزتان لـ إندريك إندريك يقود بالميراس لحسم لقب الدوري البرازيلي.. وسانتوس يهبط للمرة الأولى قائمة فلومينينسي - مارسيلو وميلو وجانسو ونجم بيراميدز السابق في كأس العالم للأندية 2023 الأعلى أجرا في العالم.. أبيل فيريرا أتم اتفاقه لقيادة السد
أخر الأخبار
تعادل مع فيورنتينا.. روما يخسر نقطتين و4 لاعبين في 90 دقيقة 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتج Elden Ring لا يعلم سبب نجاحها الكبير 19 دقيقة | Gamers
سواريز يصف آلام الركبة: أي شخص يراني يعتقد استحالة أن أخوض مباراة 27 دقيقة | أمريكا
بعد تأجيلها بسبب حالة وفاة.. تحديد موعد استكمال لقاء غرناطة وأتليتك بلباو 43 دقيقة | الدوري الإسباني
رباعية غير مسبوقة استعاد بها صدارة الدوري.. جيرونا يهزم برشلونة لأول مرة في التاريخ ساعة | الدوري الإسباني
عضو مجلس الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق ساعة | الكرة المصرية
الكونفدرالية - كانو يُسقط مودرن فيوتشر وينفرد لـ اتحاد العاصمة بصدارة المجموعة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - وائل بدر مدربا لـ الزمالك 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر 4 جوائز كاف - صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا