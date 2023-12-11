بعد تأجيلها بسبب حالة وفاة.. تحديد موعد استكمال لقاء غرناطة وأتليتك بلباو

أعلنت رابطة أندية الدوري الإسباني موعد استكمال مباراة غرناطة وأتليتك بلباو لحساب الجولة 16 من المسابقة.

وتأجلت المباراة بعد مرور ساعة على انطلاقها بسبب وفاة مشجع في المدرجات.

وبحسب بيان الدوري الإسباني سيستكمل اللقاء يوم الإثنين 11 ديسمبر في العاشرة مساءً بدءا من الدقيقة 17.

وتوقف اللقاء والنتيجة تشير لتقدم بلباو بهدف دون رد سجله إينياكي ويليامز في الدقيقة السادسة.

La Jueza de Competición de la RFEF, a solicitud de LALIGA, ha resuelto que el encuentro #GranadaAthletic, aplazado hoy por el fallecimiento de un aficionado durante el partido, se reanude mañana 11 de diciembre a las 21:00. El partido se retomará desde el minuto 17. pic.twitter.com/rN8dqgBBSu — LALIGA (@LaLiga) December 10, 2023

وتوقفت المباراة في الدقيقة 18 من انطلاقها بسبب وفاة مشجع في المدرجات بعد إصابته بسكتة قلبية في مدرجات ملعب لوس كارمينيس معقل غرناطة.

ونبّه أوناي سيمون حارس مرمى بلباو، أورتيز أرياس حكم اللقاء بوجود مشكلة في المدرجات مع مرور 13 دقيقة من بدايتها.

وقرر الحكم إيقاف اللقاء وهرع أطباء الفريقين لعلاج المشجع الذي تعرض لأزمة قلبية ومشاكل في التنفس، ومن ثَم أعلنت وفاته.

وتواجد لاعبي الفريقين في غرفة الملابس في انتظار قرار الحكم الذي قرر بعد مرور ساعة تأجيلها لوقت لاحق بعد موافقة الفريقين.

ويحتل بلباو المركز السادس برصيد 28 نقطة من 15 مباراة بفارق 11 نقطة عن الصدارة.

بينما يظل غرناطة في المركز 19 -قبل الأخير- برصيد 7 نقاط من 15 مباراة.