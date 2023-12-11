رباعية غير مسبوقة استعاد بها صدارة الدوري.. جيرونا يهزم برشلونة لأول مرة في التاريخ

استعاد جيرونا صدارة الدوري الإسباني بعدما فاز خارج ملعبه على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 16 من المسابقة.

وتعد هذه هي أول مرة لفريق جيرونا الذي يحقق فيها الفوز على برشلونة في التاريخ.

ورفع جيرونا رصيده إلى النقطة 41 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي فقد الصدارة في الجولة الحالية بعد التعادل ريال بيتيس بهدف لكل فريق.

وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 34 واستقر عند المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

رباعية فوز جيرونا سجلها كل من أرتيم دوفبيك وميجيل جوتيريز وفاليري فيرنانديز وكريستان ستيواني.

بينما سجل برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي وإليكاي جوندوجان.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة ومثيرة من الجانبين وبادر برشلونة بالمحاولة على مرمى جيرونا ورد الضيوف كذلك بهجمات على مرمى إيناكي بينيا حارس البرسا.

وتقدم جيرونا في الدقيقة 12 بهدف من هجمة مرتدة سجله المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك بتسديدة للكرة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من ناحية اليمين.

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لكن برشلونة تعادل سريعا بهدف عن طريق الهداف روبرت ليفاندوفسكي بضربة رأسية في الدقيقة 19.

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واستمرت المحاولات من الطرفين طوال باقي دقائق الشوط الأول، إلى أن نجح الضيوف في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 40 بتسديدة قوية بعد اختراق من ميجيل جوتيريز.

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لينتهي الشوط الأول بتقدم جيرونا بهدفين مقابل هدف.

مع بداية الشوط الثاني اندفع برشلونة بقوة في محاولة لإحراز هدف التعادل.

ولجأ برشلونة إلى التسديد في محاولة للتسجيل وسدد كل من رافينيا وجوندوجان وليفاندوفسكي ولكن حارس جيرونا تصدى لهم جميعا.

وأجرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 65 لتنشيط الهجوم ومحاولة إحراز التعادل.

ودفع تشافي بكل من لامين جمال وفيران توريس وأليخاندرو بالدي بدلا من أندرياس كريستينسن وجواو فيليكس ورافينيا.

وأثناء محاولات برشلونة لتسجيل التعادل أنهى فاليري هيرنانديز المباراة لصالح جيرونا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81.

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وقطع فاليري الكرة من كوندي أثناء بداية الهجمة لبرشلونة ووضعها في شباك الحارس إنياكي بينيا مسجلا هدف قتل به المباراة لـ جيرونا.

وفي الدقيقة 92 نجح جوندوجان في تسجيل هدف تقليص الفارق لـ برشلونة بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وكاد ليفاندوفسكي أن يسجل هدف التعادل القاتل بضربة رأسية بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى، لكنه وضعها بجوار القائم الأيسر وأهدر فرصة التعادل.

لكن الكرة ارتدت سريعا لتصل إلى البديل كريستيان ستيواني بعد عرضية من الناحية اليسرى ليسدد بقوة ويضع الكرة في شباك برشلونة مسجلا الهدف الرابع لجيرونا في الدقيقة 95.

وبعدها تنتهي المباراة بفوز جيرونا الأول في التاريخ على برشلونة.