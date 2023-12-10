عضو مجلس الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 23:28

كتب : FilGoal

بعثة الأهلي تصل أبو ظبي - خالد مرتجي ومحمد شوقي والعامري فاروق

كشف محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي التطورات الصحية لـ العامري فاروق نائب رئيس النادي.

وقال شوقي عبر أون تايم سبورتس 2: "حالة العامري فاروق في تحسن وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي. لا زال في غيبوبة ونأمل مع تحسن التنفس أن يبدأ في الاستفاقة قريبا".

وتطرق للحديث عن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية قائلا: "الأهلي يسافر غدا الإثنين، إلى السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية، وخالد مرتجي رئيسا للبعثة، ومحمود الخطيب أيضا سيتواجد مع البعثة في البطولة".

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وأضاف "نتمنى أن يكون الأداء والنتائج عند حسن ظن الجمهور، وخاصة في المباراة الأولى التي ستصل بنا لليوم الأخير".

وسيلتقي الأهلي يوم الجمعة المقبل مع الفائز من لقاء اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي في كأس العالم للأندية 2023.

وفي حال فوز الأهلي في اللقاء سيواصل مشواره حتى اليوم الأخير من البطولة في 22 ديسمبر الجاري، وإذا خسر اللقاء الأول سيكتفي بهذا اللقاء.

وعن لقاءه مع حسين لبيب رئيس الزمالك على هامش كأس السوبر المصري أجاب قائلا: "لقائي مع حسين لبيب جاء بسيطا كأخوة، والروح أصبحت رياضية ودية، والعلاقة ودية في إطار أخوي كامل".

وأتم "حددنا بالفعل من قبل اليوم الذي سنزور فيه الزمالك لتهئنة مجلس إدارته الجديد، لكن تأجلت الزيارة بسبب الوعكة الصحية التي مر بها العامري فاروق".

وانتصر الأهلي على الزمالك في كأس السوبر المصري لكرة اليد والتي أقيمت أمس السبت في الإمارات.

الأهلي محمد شوقي العامري فاروق
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