كرة سلة - وائل بدر مدربا لـ الزمالك

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 22:39

كتب : إبراهيم رمضان

وائل بدر مدرب سلة الزمالك

أعلن نادي الزمالك تعيين وائل بدر مدربا لفريق كرة السلة للرجال بشكل رسمي.

وذلك خلفا لـ أحمد مرعي الذي رحل عن تدريب فريق سلة رجال الزمالك قبل فترة.

ورحل أحمد مرعي عن تدريب الزمالك بعد توديع دوري المرتبط المصري.

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ويتولى وائل بدر في الوقت الحالي تدريب منتخب مصر لكرة السلة للرجال بشكل مؤقت رفقة الثنائي محمد سليم ورامي جنيدي.

ويخوض منتخب مصر تصفيات الملحق المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس الصيف المقبل.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية بتصفيات اليونان بجانب اليونان وجمهورية الدومنيكان.

الزمالك كرة سلة وائل بدر
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