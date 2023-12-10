خبر في الجول - الزمالك يفكر في الاعتماد على الشباب في كأس الرابطة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 22:35

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

يفكر الزمالك في المشاركة في كأس الرابطة المصرية بلاعبين فرق الشباب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يفكر في المشاركة ببطولة كأس الرابطة بلاعبي فرق الشباب مواليد 2003 و2005 بالإضافة للعناصر الشابة التي لا تشارك مع الفريق الأول.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك معسكرا تحضيريا للفريق الأول في الإمارات في شهر يناير 2024.

أخبار متعلقة:
عامر حسين: لا دخل لاتحاد الكرة بعقوبة ثلاثي الزمالك.. وهذا سيكون نظام كأس الرابطة عقوبات رابطة الأندية: إيقاف محمد عواد وقرار جديد بشأن مترجم الزمالك إيقاف مترجم الزمالك وعامل ملابس الإسماعيلي.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية مصدر من جهاز الزمالك الفني لـ في الجول: اتجاه قوي للتظلم على عقوبات الرابطة

وسبق أن كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات: "لم يتواصل معنا أي فريق بشأن تأجيل مبارياته أو الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة، وأرسلنا تأكيدا للأندية على مواعيد البطولة خاصة أنه بطولة مؤهلة لكأس السوبر بنظامه الجديد".

وأضاف "البطولة تقام خلال توقف النشاط لمدة 45 يوما لمنح كافة اللاعبين فرصة المشاركة في مباريات رسمية".

وشدد "أي نادٍ ينسحب من بطولة كأس الرابطة سيُحرم من قيمة مليون جنيه نظير مشاركته في الدوري المصري".

وأتم "بعد انتخابات الرئاسة سنحدد موعد قرعة كأس الرابطة، ومن يريد الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة لابد أن يعلن قراره قبل إقامة القرعة، وفي حال الإعلان بعدها سيتعرض للغرامة".

وودع الزمالك كأس الرابطة في نسختها الأولى من دور المجموعات، وفي النسخة الثانية والتي أقيمت الموسم الماضي ودع من دور الـ16.

الزمالك كأس الرابطة
نرشح لكم
الكونفدرالية - كانو يُسقط مودرن فيوتشر وينفرد لـ اتحاد العاصمة بصدارة المجموعة انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1) (0) فيوتشر.. فوز أصحاب الأرض كولر يواجه جوارديولا وفيتوريا ينافس سكالوني على جائزة أفضل مدرب الأهلي يكشف عن الملابس الرسمية لبعثة كأس العالم للأندية السعودية 2023 بينها الترامادول.. المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تحدد موعد تطبيق قائمة المحظورات الجديدة باتشيكو: نستحق نتيجة أفضل من التعادل مع صنداونز بيراميدز يعود بنقطة ثمينة أمام صنداونز ويشعل حسابات المجموعة بدوري الأبطال مرتجي رئيسا لبعثة الأهلي في كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
الكونفدرالية - كانو يُسقط مودرن فيوتشر وينفرد لـ اتحاد العاصمة بصدارة المجموعة 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - وائل بدر مدربا لـ الزمالك 34 دقيقة | كرة سلة
خبر في الجول - الزمالك يفكر في الاعتماد على الشباب في كأس الرابطة 38 دقيقة | الكرة المصرية
تريزيجيه: طبيب الفريق أخبرني بين الشوطين أنني سأسجل أمام غازي عنتاب ساعة | المحترفون
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(2) جيرونا.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: حكمة أمريكية تدير افتتاح كأس العالم للأندية بين اتحاد جدة وأوكلاند ساعة | كأس العالم للأندية
تشكيل برشلونة - فيليكس وليفاندوفسكي يقودان الهجوم أمام جيرونا في قمة الجولة 2 ساعة | الدوري الإسباني
عمر فايد يخسر لأول مرة مع نوفي بازار في الدوري الصربي 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر 4 جوائز كاف - صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا