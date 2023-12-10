خبر في الجول - الزمالك يفكر في الاعتماد على الشباب في كأس الرابطة

يفكر الزمالك في المشاركة في كأس الرابطة المصرية بلاعبين فرق الشباب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يفكر في المشاركة ببطولة كأس الرابطة بلاعبي فرق الشباب مواليد 2003 و2005 بالإضافة للعناصر الشابة التي لا تشارك مع الفريق الأول.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك معسكرا تحضيريا للفريق الأول في الإمارات في شهر يناير 2024.

وسبق أن كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات: "لم يتواصل معنا أي فريق بشأن تأجيل مبارياته أو الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة، وأرسلنا تأكيدا للأندية على مواعيد البطولة خاصة أنه بطولة مؤهلة لكأس السوبر بنظامه الجديد".

وأضاف "البطولة تقام خلال توقف النشاط لمدة 45 يوما لمنح كافة اللاعبين فرصة المشاركة في مباريات رسمية".

وشدد "أي نادٍ ينسحب من بطولة كأس الرابطة سيُحرم من قيمة مليون جنيه نظير مشاركته في الدوري المصري".

وأتم "بعد انتخابات الرئاسة سنحدد موعد قرعة كأس الرابطة، ومن يريد الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة لابد أن يعلن قراره قبل إقامة القرعة، وفي حال الإعلان بعدها سيتعرض للغرامة".

وودع الزمالك كأس الرابطة في نسختها الأولى من دور المجموعات، وفي النسخة الثانية والتي أقيمت الموسم الماضي ودع من دور الـ16.