تريزيجيه: طبيب الفريق أخبرني بين الشوطين أنني سأسجل أمام غازي عنتاب

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 22:02

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور - غازي عنتاب

كشف محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور التركي سبب احتفاله بهدفه مع طبيب الفريق.

وسجل تريزيجيه ثنائية قاد بها فريقه للفوز على غازي عنتاب بنتيجة 3-1.

وقال تريزيجيه في تصريحات نقلها موقع ensonhaber التركي: "في البداية، أود قول الحمد لله على تحقيق الـ 3 نقاط، الفريق لعب بشكل جيد، وآمل أن نواصل على نفس المستوى، لا يهم من يسجل، الأهم الفريق وليس الأفراد".

وواصل "كل لاعب قدّم الأفضل له، والفريق كان لديه نفس الشعور في المباراة، لعبنا بشكل جيد".

وأتم "عندما تحدثت مع الطبيب بين شوطي اللقاء أخبرني بأنني سأسجل هدفا، ولذلك ذهبت للاحتفال معه".

Mahmoud Trezeguet: Thank God for the 3 points

وتقدم تريزيجيه في الدقيقة 48 لفريقه بضربة رأسية بعد متابعة للكرة داخل منطقة الجزاء.

وأضاف أناستاسيوس باكاسيتاس الهدف الثاني لـ طرابزون في الدقيقة 59.

قبل أن يسجل تريزيجيه الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 76.

وجاء هدف غازي عنتاب الوحيد في الدقيقة 80 عن طريق دينيس دراجوس.

تريزيجيه وصل بذلك إلى هدفه رقم 6 في آخر 5 مباريات له بشكل عام مع فريقه ومع منتخب مصر.

وسجل تريزيجيه 3 أهداف مع منتخب مصر بواقع هدفين في سيراليون وهدف في جيبوتي.

و3 أهداف مع فريقه أمام كل من سيفاسبور هدف وغازي عنتاب هدفين.

كما صنع تريزيجيه هدفا أمام سيفاسبور.

بشكل عام لعب تريزيجيه مع فريقه هذا الموسم 11 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

وارتفع رصيد طرابزون إلى النقطة 26 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد غازي عنتاب إلى النقطة 15 في المركز الـ15.

تريزيجيه طرابزون سبور الدوري التركي
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