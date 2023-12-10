انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(4) جيرونا.. فوز تاريخي
الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 21:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني.
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نهاية المباراة بفوز جيرونا برباعية مقابل هدفين
ق 95: جووووووول الرابع لـ جيرونا
ق 92: جووووووول جوندوجان والثاني لبرشلونة
ق 81: جووووووول الثالث
ق 65: نزول يامين لامال وفيران توريس وأليخاندرو بالدي بدلا من كريستينسن وجواو فيليكس ورافينيا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم جيرونا 2-1
ق 40: جوووووول الثاني ميجيل بتسديدة قوية
ق 19: جووووول ليفاندوفسكي والتعادل بضربة رأسية
ق 12: جوووووول الأول عن طريق أرتيم دوفبيك
ق 3:فرصة خطيرة من برشلونة
انطلاق المباراة
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