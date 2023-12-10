انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(4) جيرونا.. فوز تاريخي

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 21:48

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بفوز جيرونا برباعية مقابل هدفين

ق 95: جووووووول الرابع لـ جيرونا

ق 92: جووووووول جوندوجان والثاني لبرشلونة

ق 81: جووووووول الثالث

ق 65: نزول يامين لامال وفيران توريس وأليخاندرو بالدي بدلا من كريستينسن وجواو فيليكس ورافينيا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم جيرونا 2-1

ق 40: جوووووول الثاني ميجيل بتسديدة قوية

ق 19: جووووول ليفاندوفسكي والتعادل بضربة رأسية

ق 12: جوووووول الأول عن طريق أرتيم دوفبيك

ق 3:فرصة خطيرة من برشلونة

انطلاق المباراة

برشلونة الدوري الإسباني جيرونا
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