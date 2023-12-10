انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(4) جيرونا.. فوز تاريخي

بعد تأجيلها بسبب حالة وفاة.. تحديد موعد استكمال لقاء غرناطة وأتليتك بلباو

رباعية غير مسبوقة استعاد بها صدارة الدوري.. جيرونا يهزم برشلونة لأول مرة في التاريخ