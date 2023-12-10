تقرير: حكمة أمريكية تدير افتتاح كأس العالم للأندية بين اتحاد جدة وأوكلاند

تدير الأمريكية توري بينسو مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي تحكيميا في افتتاح كأس العالم 2023.

ويقام مونديال الأندية بين 12 و22 ديسمبر الجاري في المملكة العربية السعودية.

وكشفت صحيفة "اليوم" السعودية أن فيفا استقر على طاقم تحكيم بولندي لتقنية الفيديو بقيادة: توماس بوليستكيفيتش - سيمون مارشينياك - كوياتكوفسكي - أدم كوبسياك.

وتعد بينسو تاسع حكمة تدير مباراة في الدوري الأمريكي للرجال في سبتمبر 2020.

كما أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2023 بين إسبانيا وإنجلترا والذي انتهى بفوز سيدات اللاروخا باللقب.

ولن تكون بينسو أول حكمة تدير مباراة في كأس العالم للأندية حيث سبقتها البرازيلية إيدينا ألفيش باتيستا.

وأدرت إيدينا مباراة المركز الخامس بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي والدحيل القطري لنسخة 2020.

وسبق أن تواجدت إيدينا في مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ كحكم رابع في نصف نهائي نسخة 2020.