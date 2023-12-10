تشكيل برشلونة - فيليكس وليفاندوفسكي يقودان الهجوم أمام جيرونا في قمة الجولة
الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 21:07
كتب : FilGoal
دفع تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة بالثنائي جواو فيليكس وروبرت ليفاندوفسكي في هجوم فريقه لمواجهة جيرونا.
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : برشلونة
ويلعب برشلونة ضد جيرونا في قمة الجولة 16 من الدوري الإسباني.
ويقود فرينكي دي يونج خط وسط برشلونة في المباراة بجوار الألماني إليكاي جوندوجان.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
المرمى: إنياكي بينيا
الدفاع: رونالد أراوخو – جول كوندي – أندرياس كريستينسن - جواو كانسيلو
الوسط: فرينكي دي يونج – جوندوجان – بيدري
الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – جواو فيليكس
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
فيران توريس – أليخاندرو بالدي – أوريول روميو – سيرجي روبيرتو – لامين جمال – أسترالاجا – فيرمن لوبيز – سوبارسي – كوتشين
ويحتل جيرونا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة.
بينما يأتي برشلونة في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.