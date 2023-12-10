تشكيل برشلونة - فيليكس وليفاندوفسكي يقودان الهجوم أمام جيرونا في قمة الجولة

دفع تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة بالثنائي جواو فيليكس وروبرت ليفاندوفسكي في هجوم فريقه لمواجهة جيرونا.

ويلعب برشلونة ضد جيرونا في قمة الجولة 16 من الدوري الإسباني.

ويقود فرينكي دي يونج خط وسط برشلونة في المباراة بجوار الألماني إليكاي جوندوجان.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: إنياكي بينيا

الدفاع: رونالد أراوخو – جول كوندي – أندرياس كريستينسن - جواو كانسيلو

الوسط: فرينكي دي يونج – جوندوجان – بيدري

الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – جواو فيليكس

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

فيران توريس – أليخاندرو بالدي – أوريول روميو – سيرجي روبيرتو – لامين جمال – أسترالاجا – فيرمن لوبيز – سوبارسي – كوتشين

ويحتل جيرونا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة.

بينما يأتي برشلونة في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.