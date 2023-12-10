عمر فايد يخسر لأول مرة مع نوفي بازار في الدوري الصربي

خسر عمر فايد لأول مرة مع نوفي بازار أمام نوفي بيوجراد الجولة 18 من الدوري الصربي.

وتحصل مدافع منتخب مصر الأولمبي على بطاقة صفراء في الدقيقة 80.

وتعد تلك المباراة الرابعة التي شارك فيها عمر فايد كأساسي مع الفريق وفاز في أول 3 مباريات وخسر الرابعة.

ويحتل نوفي بازار المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الصربي برصيد 26 نقطة من 17 مباراة.

بينما يحتل بيوجراد المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة وحقق أول فوز له بعد 3 هزائم متتالية.

ويلعب فايد في صفوف نوفي بازار على سبيل الإعارة قادما من فنربخشة التركي.

ومنح فنربخشة لعمر فايد فرصة الإعارة للمشاركة بشكل أكبر في المباريات بعدما انضم إليه من المقاولون العرب.

ولعب عمر فايد 29 مباراة مع المقاولون العرب، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.