ثنائية تريزيجيه تقود طرابزون للفوز على غازي عنتاب

قاد محمود حسن "تريزيجيه" فريقه طرابزون للفوز على غازي عنتاب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بالجولة 16 من الدوري التركي.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وسجل تريزيجيه هدفين من بين ثلاثية فريقه في المباراة ليرتفع رصيد طرابزون إلى النقطة 26 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد غازي عنتاب إلى النقطة 15 في المركز الـ15.

تقدم تريزيجيه في الدقيقة 48 لفريقه بضربة رأسية بعد متابعة للكرة داخل منطقة الجزاء.

وأضاف أناستاسيوس باكاسيتاس الهدف الثاني لـ طرابزون في الدقيقة 59.

قبل أن يسجل تريزيجيه الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 76.

وجاء هدف غازي عنتاب الوحيد في الدقيقة 80 عن طريق دينيس دراجوس.

تريزيجيه وصل بذلك إلى هدفه رقم 6 في آخر 5 مباريات له بشكل عام مع فريقه ومع منتخب مصر.

وسجل تريزيجيه 3 أهداف مع منتخب مصر بواقع هدفين في سيراليون وهدف في جيبوتي.

و3 أهداف مع فريقه أمام كل من سيفاسبور هدف وغازي عنتاب هدفين.

كما صنع تريزيجيه هدفا أمام سيفاسبور.

بشكل عام لعب تريزيجيه مع فريقه هذا الموسم 11 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.