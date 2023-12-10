خطوة جديدة للعبة Suicide Squad: Kill the Justice League بعد الإطلاق

رصد أحد اللاعبين من منتدى RestEra إعلانا من استوديو التطوير Rocksteady حول لعبة Suicide Squad: Kill The Justice League القادمة في فبراير.

ويعد هذا الإعلان هو قدوم لتحديث بعد إطلاق اللعبة يسمح للاعبين بتشغيل اللعبة بدون الحاجة للاتصال بالانترنت.

كتب حساب Rocksteady: "يسعدنا أن نؤكد أننا نخطط لإضافة وضع القصة دون الاتصال بالإنترنت والذي سيمنح اللاعبين خيار تجربة الحملة الرئيسية دون اتصال بالإنترنت".

وأضاف "نحن نهدف إلى إضافة هذا التحديث في عام 2024 وسنقدم المزيد من التفاصيل عندما يكون متاحا".

وتأجلت لعبة Suicide Squad: Kill the Justice League إلى فبراير 2024 في وقت سابق من هذا العام، وزُعم أن Rocksteady فعلت ذلك إما لإزالة أو إعادة صياغة متطلباتها المتعلقة بالاتصال الدائم بالانترنت.

وحصلت اللعبة على تجربة مجانية مغلقة لبعض اللاعبين الذين سجلوا فيها في بداية الشهر الحالي، ولكن بسبب توقيع اللاعبين على اتفاقية عدم إفصاح لم تظهر ردود فعل صريحة عن اللعبة، ولكن من خلال تحليلنا لغياب أي تسريب حول اللعبة، فيبدو أن الأراء ليست إيجابية.

وستصدر اللعبة رسميا في 2 فبراير 2024 على منصات الجيل الحالي والحاسب الشخصي، وستقدم تجربة عالم مفتوح جماعية تتحكم فيها بأفراد الفرقة الانتحارية في مهمة خطيرة للتخلص من أفراد فرقة العدالة بعد أن سيطر الشرير برانياك على عقولهم وجعلهم أشرارا.

وتقع الأحداث في مدينة ميتروبولس موطن سوبرمان. (طالع التفاصيل من هنــــــــــــــــا)