كولر يواجه جوارديولا وفيتوريا ينافس سكالوني على جائزة أفضل مدرب

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 20:27

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023، المقسمة لفئتين عن المنتخبات والأندية.

وشهدت القائمة تواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ضمن المرشحين.

وتضم القائمة أيضا ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، وديدييه ديشامب مدرب فرنسا، وروبرتو مارتينيز مدرب البرتغال وغيرهم.

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أما على مستوى الأندية فيتواجد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، في القائمة التي تضم أسماء مثل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وسيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان.

ويتواجد أيضا لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي الذي توج معه بالدوري ثم انتقل لتدريب المنتخب الإيطالي، وتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة وكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

وجاءت قائمة مدربي المنتخبات كالتالي:

روي فيتوريا (مصر)

لويس دي لا فوينتي (إسبانيا)

ستيف كلارك (إسبانيا)

ديدييه ديشامب (فرنسا)

جاريث ساوثجيت (إنجلترا)

سيلفينيو (ألبانيا)

دومينيكو تيديسكو (بلجيكا)

ماركو روسي (المجر)

روبرتو مارتينيز (البرتغال)

ليونيل سكالوني (الأرجنتين)

مارسيلو بييلسا (أوروجواي)

فيرناندو باتيستا (فنزويلا)

فيليكس سانشيز (الإكوادور)

جايمي لوزانو (المكسيك)

توماس كريستيانسن (بنما)

جريج بيرهالتر (الولايات المتحدة)

هاجيمي موياسو (اليابان)

يورجن كلينسمان (كوريا الجنوبية)

أفرام جرانت (زامبيا)

كريس هيوتسن (غانا)

قائمة مدربي الأندية:

مارسيل كولر (الأهلي)

بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

ديفيد مويس (وست هام يونايتد)

ميكيل أرتيتا (أرسنال)

فيليبو إنزاجي (إنتر ميلان)

لوتشيانو سباليتي (نابولي)

ستيفانو بيولي (ميلان)

كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)

تشافي (برشلونة)

فيرناندو دينيز (فلومينينسي)

خورخي ألميرون (بوكا جونيورز)

لويس زوبيلديا (ليجا دي كويتو)

لويس كاسترو (بوتافوجو - النصر)

ستيف شيروندولو (لوس أنجلس إف سي)

ألبرت رييرا (أوكلاند سيتي)

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