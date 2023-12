توتنام يسحق نيوكاسل برباعية ويعود للنتائج الإيجابية

حقق توتنام فوزا هاما وساحقا على منافسه نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأقيمت المباراة على ملعب توتنام.

وسجل رباعية توتنام ديستيني أودوجي وريتشارليسون (2) وسون بالترتيب، بينما سجل جويلينتون لنيوكاسل.

ولم يتمكن توتنام من الفوز في الخمس مباريات السابقين إذ تعادل أمام مانشستر سيتي وخسر ضد كل من توتنام وولفرهامبتون وأستون فيلا ووست هام.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد سبرس ليصل للنقطة 30 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 26 في المركز السابع.

التشكيل

بدأ أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنام بسون كجناح أيسر بينما ريتشارليسون لعب كمهاجم صريح.

وعلى الجانب الآخر أشرك إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل بثلاثي هجومي مكون من ميجيل ألميرون وأليكساندر إيزاك وأنتوني جوردون.

سيطرة مؤقتة لنيوكاسل

سيطر نيوكاسل في أول 10 دقائق فقط.

ففي الدقيقة السادسة سدد برونو جيمارايش لاعب نيوكاسل كرة خطيرة وقوية لكن ذهبت الكرة أعلى المرمى قليلا.

وكاد أن يفتتح نيوكاسل أهداف المباراة عندما أنقذ بن ديفيز مدافع توتنام هدفا بعدما شتت عرضية أرضية من لاعب نيوكاسل كانت باتجاه مهاجمين ولكن ألحقها ديفيز قبلهما.

هيمنة من توتنام

أحرز أودوجي الهدف الأول لتوتنام بعد توغل هيونج مين سون من الجهة اليسرى ولعب عرضية أرضية وسدد أودوجي الكرة في المرمى في الدقيقة 26.

video:1 GOAL!!!



Destiny Udogie scores his first Tottenham goal after great work from Son. Spurs love netting first... but can they go on and win from a winning position this time?#beINPL #THFC #NUFC pic.twitter.com/vIkwhdl29X — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 10, 2023

وكان بابي ماتار سار قريبا من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 30 بعد عرضية أرضية جيدة من جونسون لكن لم يسددها سار بأفضل طريقة لتبعد المرمى.

بعد تمريرة خاطئة من بيدرو بورو في الدقيقة 33 وصلت إلى جوردون ليمرر إلى ألميرون ويضعه في موقف 1 على 1 مع جوليلمو فيكاريو حارس مرمى توتنام لكن وضعها ألميرون ضعيفة أمسك بها الحارس الإيطالي.

وفي الدقيقة 37 أضاف ريتشارليسون الهدف الثاني لتوتنام من صناعة سون بعدما توغل من الجهة اليسرى ومررها للمهاجم البرازيلي ليضعها في المرمى بسهولة.

video:2

كان ريتشارليسون بإمكانه تسجيل الهدف الثالث لفريقه والثاني له شخصيا في الدقيقة 43 بعد لعب ديان كولوسيفسكي عرضية متوسطة الارتفاع من داخل منطقة الجزاء لكن لم يلحق بالكرة.

انتهاء سيطرة الشوط الأول.. هيا لنسيطر مرة أخرى

لم يختلف الأمر كثيرا في الشوط الثاني لتوتنام، إذ ظلت السيطرة باقية له ففي الدقيقة 60 سجل ريتشارليسون الهدف الثالث والثاني له بعد تلقيه عرضية من بيدرو بورو لينفرد بمارتين دوبرافكا حارس مرمى نيوكاسل ووضعها بين قدميه في المرمى.

وحصل سون على ركلة جزاء بعد مجهود فردي في المراوغة وراوغ دوبرافكا ليعرقله حارس المرمى ويحصل على ركلة جزاء ويسجلها مباشرة.

ولم يرح لاعبو توتنام أنفسهم من بذل مجهود كبير مثل الشوط الأول وجزء من الشوط الثاني عن طريق التحكم في إيقاع باقي المباراة حتى انتهى بفوز سبرس بثلاثية دون رد على نيوكاسل.

لكن جويلينتون لاعب نيوكاسل أبى أن يخرج فريقه دون تسجيل هدفا على الأقل لفريق فأحرز في الدقيقة 91 بعد وصول الكرة له وسددها مباشرة في المرمى.