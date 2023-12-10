الأهلي يكشف عن الملابس الرسمية لبعثة كأس العالم للأندية السعودية 2023

كشف الأهلي عن الملابس الرسمية لبعثة الفريق التي تسافر إلى السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتقدم شركة "كونكريت" ملابس الأهلي الرسمية لكأس العالم للأندية، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

ومن المنتظر أن يسافر الأهلي إلى السعودية في الأيام القليلة المقبلة للمشاركة في مونديال الأندية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية التي تقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 من شهر ديسمبر الجاري.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته يوم الجمعة المقبل الموافق 15 من شهر ديسمبر الجاري ضد الفائز من أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا، واتحاد جدة بطل السعودية مستضيف البطولة.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي بكأس العالم للأندية، وسبق له واحتل المركز الثالث في البطولة 3 مرات أعوام 2006 و2020 و2021.

وجاءت قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول - كريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - كريم فؤاد.

الهجوم: أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - بيرسي تاو.

وبذلك يغيب عن القائمة كل من محمود متولي وأحمد عبد القادر وصلاح محسن وكريم وليد.

ويمكن للأهلي تغيير أي لاعب قبل خوض أول مباراة له في البطولة بـ 24 ساعة حال تعرضه لإصابة قوية أو المرض بحسب لوائح البطولة.

وفي حال فوز الأهلي سيلتقي مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم 18 ديسمبر في نصف النهائي.

يذكر أن مباراة المركز الخامس ألغيت من البطولة بدءا من النسخة الماضية.

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