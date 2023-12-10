الهدف السادس في 5 مباريات.. تريزيجيه يسجل هدفين في شباك غازي عنتاب

سجل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر هدفين لفريقه طرابزون سبور في شباك غازي عنتاب بالدوري التركي.

ويلعب طرابزون ضد غازي عنتاب في الجولة 16 من الدوري التركي.

ويشارك تريزيجيه بشكل أساسي في المباراة وسجل هدف فريقه الأول الذي جاء في الدقيقة 48، ثم أضاف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 76.

وجاء الهدف الأول بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء وبضربة رأسية سكنت الشباك.

وبنفس الطريقة لكن بقدمه أضاف الجناح المصري الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

GOL! Gaziantep FK 0-3 Trabzonspor ⚽️ 76' Trezeguet pic.twitter.com/EmOkI2fqUH — Anlık Goller (@anlik_gol) December 10, 2023

تريزيجيه وصل بذلك إلى هدفه رقم 6 في آخر 5 مباريات له بشكل عام مع فريقه ومع منتخب مصر.

وسجل تريزيجيه 3 أهداف مع منتخب مصر بواقع هدفين في سيراليون وهدف في جيبوتي.

وهدفين مع فريقه أمام كل من سيفاسبور وغازي عنتاب.

كما صنع تريزيجيه هدفا أمام سيفاسبور.

بشكل عام لعب تريزيجيه مع فريقه هذا الموسم 11 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.