تأجيل مباراة غرناطة وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني بسبب وفاة مشجع

تأجلت مباراة غرناطة وأتليتك بلباو في الجولة من الدوري الإسباني بسبب وفاة مشجع في المدرجات.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 18 من انطلاقها بسبب وفاة مشجع في المدرجات بعد إصابته بسكتة قلبية في مدرجات ملعب لوس كارمينيس معقل غرناطة.

ونبّه أوناي سيمون حارس مرمى بلباو، أورتيز أرياس حكم اللقاء بوجود مشكلة في المدرجات مع مرور 13 دقيقة من بدايتها.

⚠️ في هذه الأثناء يتم تقديم الرعاية الصحية لأحد المشجعين من الجمهور. تم إيقاف المباراة مؤقتاً. https://t.co/hu9p7zL7UP — ⚪️❤️ نادي غرناطة (@GranadaCF_arab) December 10, 2023

وقرر الحكم إيقاف اللقاء وهرع أطباء الفريقين لعلاج المشجع الذي تعرض لأزمة قلبية ومشاكل في التنفس، ومن ثَم أعلنت وفاته.

وتواجد لاعبي الفريقين في غرفة الملابس في انتظار قرار الحكم الذي قرر بعد مرور ساعة تأجيلها لوقت لاحق بعد موافقة الفريقين.

وتوقف اللقاء والنتيجة تشير لتقدم بلباو بهدف دون رد سجله إينياكي ويليامز في الدقيقة السادسة.

نعرب عن خالص تعازينا لأسرة المشجع الذي توفي في المدرجات خلال المباراة مع نادي أتلتيك بلباو. قلوبنا مع أهله وأحبائه، ونشارك جماهير غرناطة في هذا الحزن. تم تعليق المباراة احترامًا لفقيدنا.#𝙀𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙇𝙪𝙘𝙝𝙖 🇦🇹 | #GranadaAthletic pic.twitter.com/DFbwjGqwiW — ⚪️❤️ نادي غرناطة (@GranadaCF_arab) December 10, 2023

وستستكمل المباراة في وقت لاحق بدءا من الدقيقة 18 وبتقدم الضيوف بهدف دون رد.

ويحتل بلباو المركز السادس برصيد 28 نقطة من 15 مباراة بفارق 11 نقطة عن الصدارة.

بينما يظل غرناطة في المركز 19 -قبل الأخير- برصيد 7 نقاط من 15 مباراة.