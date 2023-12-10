تأجيل مباراة غرناطة وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني بسبب وفاة مشجع

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 19:11

كتب : FilGoal

أتليتك بلباو

تأجلت مباراة غرناطة وأتليتك بلباو في الجولة من الدوري الإسباني بسبب وفاة مشجع في المدرجات.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 18 من انطلاقها بسبب وفاة مشجع في المدرجات بعد إصابته بسكتة قلبية في مدرجات ملعب لوس كارمينيس معقل غرناطة.

ونبّه أوناي سيمون حارس مرمى بلباو، أورتيز أرياس حكم اللقاء بوجود مشكلة في المدرجات مع مرور 13 دقيقة من بدايتها.

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وقرر الحكم إيقاف اللقاء وهرع أطباء الفريقين لعلاج المشجع الذي تعرض لأزمة قلبية ومشاكل في التنفس، ومن ثَم أعلنت وفاته.

وتواجد لاعبي الفريقين في غرفة الملابس في انتظار قرار الحكم الذي قرر بعد مرور ساعة تأجيلها لوقت لاحق بعد موافقة الفريقين.

وتوقف اللقاء والنتيجة تشير لتقدم بلباو بهدف دون رد سجله إينياكي ويليامز في الدقيقة السادسة.

وستستكمل المباراة في وقت لاحق بدءا من الدقيقة 18 وبتقدم الضيوف بهدف دون رد.

ويحتل بلباو المركز السادس برصيد 28 نقطة من 15 مباراة بفارق 11 نقطة عن الصدارة.

بينما يظل غرناطة في المركز 19 -قبل الأخير- برصيد 7 نقاط من 15 مباراة.

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