بوكيتينو: لم نكن حاسمين أمام المرمى.. ويجب أن نتحسن في سوق الانتقالات المقبل

عبر ماوريسيو بوكيتينو عن خيبة أمله بعد الخسارة من إيفرتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال بوكيتينو إلى هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عقب المباراة: "كرة القدم تدور حول تسجيل الأهداف ولم نكن حاسمين أمام المرمى، أشعر بخيبة أمل حقا، لم نحصل على النقاط التي نستحقها، أعتقد أننا كنا أفضل لكننا، لم نحصل على ما أردنا".

وأضاف "كان يجب أن نفوز بتلك المباراة، أنها مشكلة نحتاج إلى التحقق منها، نحن بحاجة إلى تحليل الواقع، نحتاج إلى التحدث ومحاولة التحسن في سوق الانتقالات المقبل".

وأنهى حديثه قائلا: "إصابة ريس جيمس؟ لقد شعر بشيء في أوتار الركبة، ليس من الجيد أن يتعرض لإصابة أخرى، أنه لاعب مهم بالنسبة لنا".

وحقق إيفرتون الفوز الثالث على التوالي له في الدوري الإنجليزي ليصل إلى النقطة رقم 13 ويرتقي إلى المركز 17 بجدول الترتيب.

وذلك بعد خصم 10 نقاط من رصيده بسبب اختراق قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 19 في المركز الـ12.

وفاز إيفرتون في 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ مارس 2021، كما حقق شون دايتش مدرب الفريق الأزرق 3 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي منذ عام 2019 عندما كان مدربا لبيرنلي.