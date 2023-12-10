"سرقوا حياتي".. مجرم سابق يقاضي الشركة المنتجة للعبة GTA 6

طالب مجرم سابق شركة روكستار المنتجة للعبة GTA بتعويض مادي يتراوح بين مليون ومليوني دولار.

ونشر المجرم السابق لورينس سوليفان فيديو له على حسابه الشخصي عبر منصة "تيكتوك" يطالب فيه روكستار بتعويض مادي يقدر بمليون أو مليوني دولار لتصميم شخصية تشبهه في فترة سجنه في 2017.

وقال سوليفان: "لقد أخذوا شكلي، أخذوا حياتي…علينا أن نتحدث يا روكستار، أو أن تدفعوا لي مليون أو مليوني دولار".

يأتي هذا على إثر إعلان GTA 6 الأول، والذي تم الكشف عنه في 5 ديسمبر الحالي، وتضمن العرض إشارة لمجرم يشبه ظهور شهير للورانس في عام 2017 وهو يقضي فترة عقوبته.

سوليفان ليس أول شخص يطلب تعويضًا من روكستار بسبب تشابه شكله مع شخصية ما في عالم ألعاب GTA، حيث تكرر الأمر نفسه مع الممثلة ليندسي لوهان في 2014، مع لعبة GTA V.

وظلت القضية في المحاكم حتى خسرتها النجمة الهوليوودية في عام 2018 ولم تفز بأي تعويض مادي، وخسرت مبالغ كبيرة في توكيل محامين كبار للقضية.

ومن المعروف أن شركة روكستار تملك طاقم محامين من أصحاب الخبرة، حيث يعلمون ما يجب أن تفعله الشركة في حالة رفع قضية من هذا النوع.