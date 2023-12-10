برعاية بسكريم.. المصنفون على إفريقيا في نهائيات بطولة EA FC24 مع في الجول

تُقام غدا -الإثنين- نهائيات البطولة للعبة EA FC24 برعاية بسكريم، بجائزة هي الأكبر، جائزة بلايستيشن 5.

وتُلعب الأدوار ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بنظام الذهاب والإياب في مقر موقع FilGoal.com.

ويشارك في الأدوار النهائية العديد من اللاعبين المصنفين على إفريقيا، وهم عبد الرحمن محمد المصنف الرابع، ومحمود رضا المصنف السادس، ويوسف شريف المصنف العاشر.

أيضا يتواجد محمود صلاح المصنف السادس عشر، ومحمود محمد المصنف التاسع عشر، وبيشوي فايز المصنف التاسع والثلاثين.

جدول مباريات ربع النهائي

عبد الرحمن محمد × بيشوي فايز

أدهم محمد × محمود رضا

يوسف شريف × إياد تامر

محمود محمد × محمود صلاح

نظام البطولة وشروطها

-النظام : 1 ضد 1

-نظام البطولة: مباراة خروج المغلوب

تفاصيل المباراة

-1ضد1 مباراة كيك أوف وليست ألتميت تيم

-مدة المباراة: 6 دقائق

-سرعة المباراة: عادية

-التشكيل: Online

-بداية من ربع النهائي ستقام المباريات بنظام الذهاب والعودة

-جائزة البطولة: جهاز بلايستيشن 5

ملحوظة: بمجرد اشتراكك في البطولة، فأنت توافق على استخدام موقع FilGoal.com لتسجيل المباريات التي تخوضها على صفحات الموقع بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

المواعيد

الدور الأول، والثاني، والثالث: الخميس 7 ديسمبر، أونلاين - بدأت المباريات في الساعة 7:00 مساء.

الدور الرابع، والخامس: الجمعة 8 ديسمبر، أونلاين - بدأت المباريات في الساعة 7:00 مساء.

الدور ربع النهائي، ونصف النهائي، والنهائي: الاثنين 11 ديسمبر، مقر موقع في الجول بمحافظة الجيزة – المهندسين

"تمت المسابقة تحت إخطار جهاز حماية المستهلك رقم ٢٧٣ لسنة ٢٠٢٣".

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