برعاية بسكريم.. المصنفون على إفريقيا في نهائيات بطولة EA FC24 مع في الجول

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 18:38

كتب : FilGoal

بطولة بسكريم بلايستيشن

تُقام غدا -الإثنين- نهائيات البطولة للعبة EA FC24 برعاية بسكريم، بجائزة هي الأكبر، جائزة بلايستيشن 5.

وتُلعب الأدوار ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بنظام الذهاب والإياب في مقر موقع FilGoal.com.

ويشارك في الأدوار النهائية العديد من اللاعبين المصنفين على إفريقيا، وهم عبد الرحمن محمد المصنف الرابع، ومحمود رضا المصنف السادس، ويوسف شريف المصنف العاشر.

أخبار متعلقة:
لتربح بلايستيشن 5 من بسكريم.. انضم لبطولة EA FC24 ونافس مع في الجول

أيضا يتواجد محمود صلاح المصنف السادس عشر، ومحمود محمد المصنف التاسع عشر، وبيشوي فايز المصنف التاسع والثلاثين.

جدول مباريات ربع النهائي

عبد الرحمن محمد × بيشوي فايز

أدهم محمد × محمود رضا

يوسف شريف × إياد تامر

محمود محمد × محمود صلاح

نظام البطولة وشروطها

-النظام : 1 ضد 1

-نظام البطولة: مباراة خروج المغلوب

تفاصيل المباراة

-1ضد1 مباراة كيك أوف وليست ألتميت تيم

-مدة المباراة: 6 دقائق

-سرعة المباراة: عادية

-التشكيل: Online

-بداية من ربع النهائي ستقام المباريات بنظام الذهاب والعودة

-جائزة البطولة: جهاز بلايستيشن 5

ملحوظة: بمجرد اشتراكك في البطولة، فأنت توافق على استخدام موقع FilGoal.com لتسجيل المباريات التي تخوضها على صفحات الموقع بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

المواعيد

الدور الأول، والثاني، والثالث: الخميس 7 ديسمبر، أونلاين - بدأت المباريات في الساعة 7:00 مساء.

الدور الرابع، والخامس: الجمعة 8 ديسمبر، أونلاين - بدأت المباريات في الساعة 7:00 مساء.

الدور ربع النهائي، ونصف النهائي، والنهائي: الاثنين 11 ديسمبر، مقر موقع في الجول بمحافظة الجيزة – المهندسين

"تمت المسابقة تحت إخطار جهاز حماية المستهلك رقم ٢٧٣ لسنة ٢٠٢٣".

تُطبق جميع الشروط والأحكام

بطولة بلايستيشن بطولة بسكريم بلايستيشن بسكريم
نرشح لكم
خطوة جديدة للعبة Suicide Squad: Kill the Justice League بعد الإطلاق "سرقوا حياتي".. مجرم سابق يقاضي الشركة المنتجة للعبة GTA 6 الفارق ضخم.. مقارنة جرافيكس GTA V مع GTA VI الكشف عن موعد إطلاق لعبة Rise of The Ronin في 2024 لعبة The Finals المجانية باتت متاحة.. إليك رابط تحميلها وحجمها يمكنك لعب Prince of Persia: The Lost Crown مجانا من ذلك التاريخ هالاند يسقط الظاهرة رونالدو من تشكيلته في "ألتيميت تيم" ويوجه له رسالة Gaming - أوسكار الألعاب.. تعرف على الفائزين في The Game Awards
أخر الأخبار
عمر فايد يخسر لأول مرة مع نوفي بازار في الدوري الصربي 2 دقيقة | المحترفون
مباشر الكونفدرالية - مودرن فيوتشر ضيفا على اتحاد العاصمة 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
مجموعة فيوتشر - بقيادة عودة.. الهلال الليبي يحقق فوزه الأول 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
ثنائية تريزيجيه تقود طرابزون للفوز على غازي عنتاب 25 دقيقة | المحترفون
خطوة جديدة للعبة Suicide Squad: Kill the Justice League بعد الإطلاق 26 دقيقة | Gamers
كولر يواجه جوارديولا وفيتوريا ينافس سكالوني على جائزة أفضل مدرب 28 دقيقة | الكرة المصرية
توتنام يسحق نيوكاسل برباعية ويعود للنتائج الإيجابية 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل فيوتشر - عمر كمال في الأمام ومروان محسن يقود الهجوم أمام اتحاد العاصمة 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر 4 جوائز كاف - صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا