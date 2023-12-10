الفارق ضخم.. مقارنة جرافيكس GTA V مع GTA VI

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 18:38

كتب : مصطفى عرجون

لعبة GTA VI

نشرت قناة ENXGMz على موقع "يوتيوب" فيديو يقارن بين جرافيكس (رسوم) لعبة GTA V الصادرة في 2013، وبين لعبة GTA VI من خلال الإعلان الذي صدر منذ أيام.

ويُظهر الفيديو الفارق الضخم في جودة التفاصيل بين اللعبتين، على الرغم من حصولنا على لقطات قليلة من GTA VI في عرضها الذي أمتد لدقيقة ونصف فقط.

وركز العرض على محاولة جلب لقطات من داخل GTA 5 تشبه تلك التي استعرضها فيديو GTA 6 يوم 5 ديسمبر، لتكون المقارنة عادلة وبالفعل استطاع فعل ذلك.

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ومن خلال المقارنة يمكننا رؤية مدى تحسن الإضاءة بشكل ملحوظ بجانب ازدحام الشوارع والأماكن العامة مثل الشواطئ بالمشاة والمارة.

ويظهر في كل كادر حوالي 40 شخص أو أكثر كما أن الإضاءة أصبحت أكثر ديناميكية حيث تظهر إضاءة الشمس بشكل واقعي، وإضاءة الليل بشكل موزع من مصادر مختلفة.

وكشف فريق Digital Foundry المتخصص للعرض، أن اللعبة في الأغلب تعمل على دقة عرض 2K وبمعدل إطارات 30 إطارا في الثانية، كما أنها تستخدم تقنية Global Illumination وتتبع الأشعة وهي تقنيات حديثة تسمح للإضاءة لجعل المجسمات تبدو بشكل أكثر واقعية دون الزيادة من تفاصيل المجسمات نفسها.

ونشرت قناة York Reacts من قبل، المملوكة لأحد المطورين السابقين في روكستار يتحدث عن مدى قوة الرسوم والتفاصيل البصرية في عرض اللعبة الأول.

وصدر الفيديو الدعائي الأول لـ GTA 6 منذ أيام وكسر حاجز الـ100 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة.

قال مايك إنه عمل على GTA 5 من قبل، ويعرف الفرق جيدا بين اللقطات السينمائية المصنوعة باستخدام تقنيات CGI، وبين اللقطات التي تأتينا من داخل محرك اللعبة الرسومي.

ويعتقد مايك أن اللعبة في النهاية ستبدو بصريا كما بدت في العرض الأول لها، إذا لم تكن أفضل وأجمل بصريا.

وأشار إلى أنه في صناعة الألعاب عادةً ما ترى لعبة تظهر بشكل جميل في البداية وتكون أسوأ وقت الإصدار، وGTA VI ليست هذا النوع من الألعاب بحسب مايك.

وتستعمل اللعبة محرك RAGE أو Rockstar Advanced Game Engine وهو محرك رسومي مطور من نسخة سابقة بدأت السلسلة استخدامه مع جزئها الرابع الصادر في 2008.

يذكر أن اللعبة ستصدر في 2025 على منصات الجيل الحالي المنزلية "PS5 و Xbox Series X/S" بدون أن تذكر الشركة نسخة الحاسب الشخصي، أو الكمبيوتر.

ومن المتوقع أن تستمر الشركة في سياسة إصدار ألعابها على الكمبيوتر بعد سنة من إصدارها على المنصات المنزلية لضمان المزيد من الأرباح، فقد حدث الشيء نفسه مع GTA V و Red Dead Redemption 2.

في سياق متصل، فإن التسريبات التي طالت اللعبة طوال السنوات الماضية اتضح أن معظمها صحيح، ومن المرجح أن تقوم روكستار بزيادة إجراءاتها الأمنية وإعادة النظر في الأفراد الذين يطلعون على المعلومات الداخلية السرية بسبب مجموعة التسريبات الضخمة التي ضربت اللعبة.

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