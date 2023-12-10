بينها الترامادول.. المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تحدد موعد تطبيق قائمة المحظورات الجديدة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 18:09

كتب : FilGoal

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو المصري" قائمة المواد والطرق المحظورة لعام 2024 ومن بينها عقار الترامادول.

وذكر المركز الإعلامي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات: "تشمل هذه النسخة قائمة المواد والطرق المحظورة لعام 2024، ضمن المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، والتي يبدأ سريانها منذ الأول من يناير 2024، ومن بينها عقار الترامادول".

تُشدد قائمة المحظورات في كل صفحة من صفحاتها على أن الرياضي مسؤول مسؤولية تامة عن ضمان عدم دخول أي عنصر محظور إلى جسده.

أخبار متعلقة:
منظمة مكافحة المنشطات تعلن موعد حظر الترامادول ريليفو: إيقاف بابو جوميز عامين بسبب المنشطات بعد إيجابية العينة الأولى.. سقوط بوجبا مرة أخرى في اختبار المنشطات تنس – إيقاف سايمونا هاليب 4 سنوات بسبب المنشطات

وناشدت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الهيئات الرياضية والرياضيين والأطباء المتعاملين في الرياضة، بضرورة معرفة قائمة المحظورات الجديدة، وتوخي الحذر في التعامل مع أي أدوية أو مواد مشكوك فيها، والرجوع دائما للمنظمة المصرية للاستفسار عن أي أمر، حفاظا على الرياضيين من خطر الإيقاف وكذلك حماية لصحتهم وحياتهم بشكل عام.

وأرسلت المنظمة المصرية لمكافحة قد خطابات رسمية إلى الاتحادات الرياضية المصرية، تضمنت تلك الخطابات إخطارا بالقائمة الدولية للمواد والوسائل المحظور تناولها للرياضيين، حتى يتسنى للأطباء العاملين بالأندية والاتحادات توعية اللاعبين من جميع المواد المدرجة بقائمة المحظورات، وحتى لا يقع اللاعب أو الإداري والمدرب والطبيب ومن هم في دائرة التعامل مع اللاعب، تحت طائلة العقاب في حال اكتشاف تناول الرياضي أو حيازته أو الإتجار أو المساعدة على تناول أي من المواد المحظورة الواردة بقائمة المحظورات.

وأكدت المنظمة المصرية في خطابها أن العمل بتلك القائمة سيبدأ من أول يناير 2024.

وحذرت المنظمة المصرية في خطابها، جميع الرياضيين من استخدام المكملات الغذائية، لأنها قد تكون ملوثة بمواد محظورة غير مذكورة على العبوة، مهما كان مصدر هذه المكملات.

يأتي ذلك ضمن برنامج عمل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، لتوعية وتثقيف الرياضيين من الوقوع في فخ المنشطات وحماية الرياضيين والحفاظ على ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.

المنشطات المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات الترامادول
نرشح لكم
الزمالك: سنعيد تقييم كل شيء يخص كرة القدم.. والترحيب بـ مؤمن زكريا طبيعي مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مستجدات تعافي مصطفى شلبي.. وموعد عودته المحتمل شوقي غريب يرحل عن المقاولون العرب.. وتعيين خليفته في تدريب الفريق خبر في الجول - مع نهاية العقوبة.. موقف محمد هلال من العودة مع البنك الأهلي مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: جلسة بين مروان حمدي والمصري لتحديد موقفه من العروض مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: لا نية لبيع عبد الرحمن مجدي في يناير فيتورا بيريرا: القمة لن تدار بحكام أجانب.. وحقيقة تدخلي لحل أزمة الزمالك وسبورتنج لشبونة خبر في الجول - عودة إيشو لتدريبات الزمالك.. وموقفه النهائي من البقاء أو الرحيل
أخر الأخبار
كولر يواجه جوارديولا وفيتوريا ينافس سكالوني على جائزة أفضل مدرب دقيقة | الكرة المصرية
توتنام يسحق نيوكاسل برباعية ويعود للنتائج الإيجابية دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل فيوتشر - عمر كمال في الأمام ومروان محسن يقود الهجوم أمام اتحاد العاصمة 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأهلي يكشف عن الملابس الرسمية لبعثة كأس العالم للأندية السعودية 2023 44 دقيقة | الكرة المصرية
منافس الأهلي المحتمل - فيفا يوافق على تسجيل المنهالي في قائمة اتحاد جدة 49 دقيقة | سعودي في الجول
الهدف السادس في 5 مباريات.. تريزيجيه يسجل هدفين في شباك غازي عنتاب ساعة | المحترفون
تأجيل مباراة غرناطة وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني بسبب وفاة مشجع ساعة | الدوري الإسباني
بوكيتينو: لم نكن حاسمين أمام المرمى.. ويجب أن نتحسن في سوق الانتقالات المقبل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر 4 جوائز كاف - صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا