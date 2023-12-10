أحمد فتح الله مديرا فنيا لنادي الصقر السعودي
الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 17:34
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي الصقر الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية السعودي تعيين المصري أحمد فتح الله مديرا فنيا للفريق.
وذلك خلفا للمدرب التونسي الهادي والي الذي كان يتولى تدريب الفريق قبل ذلك.
وسبق لـ فتح الله العمل مع الفرنسي باتريس كارتيرون كمساعد له مع وادي دجلة والتعاون السعودي.
وكانت آخر تجربة تدريبية له في مصر قيادة فريق مودرن فيوتشر مواليد 2003.
ويحتل فريق الصقر المركز السادس بجدول ترتيب المجموعة الثانية للدوري السعودي الدرجة الثانية برصيد 20 نقطة.
وذلك بعد مرور 13 جولة من انطلاق المسابقة، بينما يتصدر المجموعة فريق الجبيل برصيد 27 نقطة.
الدوري السعودي الدرجة الثانية يأتي في المرتبة الثالثة بين مسابقات الدوري في السعودية، بعد الدوري السعودي للمحترفين، ودوري يلو للدرجة الأولى.
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