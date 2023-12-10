مرتجي رئيسا لبعثة الأهلي في كأس العالم للأندية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف خالد مرتجي أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق في كأس العالم للأندية.

وتغادر بعثة الأهلي، القاهرة متجهة إلى السعودية غدا الإثنين استعدادا لخوض منافسات مونديال الأندية.

وكشف موقع الأهلي الرسمي عن تنسيق مرتجي مع خالد بيبو مدير الكرة وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة خاصة الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.

ويخوض الأهلي مباراته الأولى في مونديال الأندية يوم 15 ديسمبر الجاري.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي النيوزلاندي.

وحال تخطي الأهلي مواجهته يلعب أمام فلومينسي البرازيلي.

وتبدأ البطولة يوم 12 ديسمبر الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته بمشاركة بطل إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول - كريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - كريم فؤاد.

الهجوم: أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - بيرسي تاو.

وبذلك يغيب عن القائمة كل من محمود متولي وأحمد عبد القادر وصلاح محسن وكريم وليد.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي بكأس العالم للأندية.

ويمكن للأهلي تغيير أي لاعب قبل خوض أول مباراة له في البطولة بـ 24 ساعة حال تعرضه لإصابة قوية أو المرض بحسب لوائح البطولة.

وفي حال فوز الأهلي سيلتقي مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم 18 ديسمبر في نصف النهائي.

يذكر أن مباراة المركز الخامس ألغيت من البطولة بدءا من النسخة الماضية.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه بكأس العالم للأندية وللمرة الرابعة على التوالي.

ويعد المركز الثالث الأفضل في مشوار الأهلي بتاريخ البطولة حيث حققه 3 مرات في 2006 و2020 و2021.