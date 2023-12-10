برشلونة يوضح إصابة مدافعه
الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 14:24
كتب : FilGoal
أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة مدافعه ماركوس ألونسو قبل ساعات من مباراته ضد جيرونا.
ويصطدم برشلونة بجيرونا المتألق هذا الموسم، ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني يوم الأحد.
وأفاد برشلونة في بيان "الفحوصات الطبية تُظهر إصابة ماركوس ألونسو بآلام في أسفل الظهر".
وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".
ماركوس ألونسو لا يشارك كثيرا هذا الموسم، إذ ظهر في 300 دقيقة خلال 7 مباريات فقط.
وتشير تقارير إلى أن اللاعب يفكر في الرحيل عن البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ويمتد عقد ماركوس ألونسو مع برشلونة إلى نهاية الموسم الجاري.
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